Był Bronisław Komorowski ze swoim „zmienić pracę i wziąć kredyt” i Stefan Niesiołowski mówiący o „szczawiu i mirabelkach”. Teraz jest Stefan Krajewski, który ma dla Polaków radę w związku z możliwym wzrostem cen kawy.

- „Mamy piękną, bardzo dobrą kawę z żołędzi w Polsce”

- stwierdził minister rolnictwa na antenie RMF FM.

- „No niech pan nie żartuje”

- zareagował zaskoczony dziennikarz.

- „Tak, piję taką kawę, smaczna bardzo”

- zapewniał minister Krajewski.

Dalej szef resortu rolnictwa przekonywał, że w Polsce nie pije się na tyle dużo kawy, by wzrost jej cen rodził większe obawy.

Kawa droższa nawet o 300 proc.

Chodzi o propozycję Komisje Europejskiej dot. zaostrzenia wymogów bezpieczeństwa dot. pozostałości pestycydów w produktach importowanych spoza UE. Wedle oceny ekspertów ze Wspólnego Centrum Badawczego, realizacja tych planów może doprowadzić do wzrostu cen kawy o 300 proc. i wzrostu cen cytrusów o 82 proc.