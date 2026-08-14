Alarm ogłoszono po godz. 3.

- „Zagrożenie powietrzne w przestrzeni powietrznej Łotwy. Schroń się w bezpiecznym miejscu w pomieszczeniach zamkniętych i stosuj zasadę dwóch ścian. Jeśli zauważysz nisko latający lub podejrzany obiekt, nie zbliżaj się do niego i dzwoń pod 112. Zostaniesz powiadomiony, gdy zagrożenie minie”

- przekazano w komunikacie do mieszkańców.

Kilkadziesiąt minut później alarm został odwołany.

- „Informujemy, że zagrożenie w przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Samoloty sojuszników pomyślnie zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny, który wleciał w przestrzeń powietrzną”

- poinformowały łotewskie siły.

W tym czasie, z uwagi na możliwe wtargnięcie obcych dronów, Finlandia ogłosiła tymczasowy obszar o ograniczonym ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej.