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NATO

Łotwa: Myśliwce NATO zestrzeliły drona

Ostatniej nocy łotewskie siły zbrojne ogłosiły alarm w związku z wtargnięciem bezzałogowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną kraju. Alarm odwołano po zestrzeleniu bezzałogowca.

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Fot. VictorCozmei za: Wikipedia CC 4.0
Fot. VictorCozmei za: Wikipedia CC 4.0

Alarm ogłoszono po godz. 3.

- „Zagrożenie powietrzne w przestrzeni powietrznej Łotwy. Schroń się w bezpiecznym miejscu w pomieszczeniach zamkniętych i stosuj zasadę dwóch ścian. Jeśli zauważysz nisko latający lub podejrzany obiekt, nie zbliżaj się do niego i dzwoń pod 112. Zostaniesz powiadomiony, gdy zagrożenie minie”

- przekazano w komunikacie do mieszkańców.

Kilkadziesiąt minut później alarm został odwołany.

- „Informujemy, że zagrożenie w przestrzeni powietrznej zostało zakończone. Samoloty sojuszników pomyślnie zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny, który wleciał w przestrzeń powietrzną”

- poinformowały łotewskie siły.

W tym czasie, z uwagi na możliwe wtargnięcie obcych dronów, Finlandia ogłosiła tymczasowy obszar o ograniczonym ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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