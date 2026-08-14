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Bezczeszczenie szczątków polskich ofiar na Ukrainie. Reaguje prezes PiS

„Te straszne i smutne informacje będą przedmiotem naszych interwencji” – napisał Jarosław Kaczyński, odnosząc się do informacji na temat bezczeszczenia szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej na Ukrainie.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

W Galicji Wschodniej, za przyzwoleniem ukraińskich władz, mają się odbywać nielegalne wykopaliska, w ramach których bezczeszczone są szczątki ofiar ludobójstwo dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. W sprawie interweniuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- „Nielegalne wykopaliska na terenie dawnych polskich wsi w Galicji Wschodniej okazują się faktem. Profanowanie szczątków zmarłych i rabowanie biżuterii ofiar, wśród których są ofiary rzezi wołyńskiej, przez tzw. grupy czarnych kopaczy w celach zarobkowych, wszystko to ma się odbywać za przyzwoleniem lokalnych ukraińskich władz”

- napisał w mediach społecznościowych.

Podkreślił, że jego ugrupowanie będzie domagało się działań ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- „Te straszne i smutne informacje będą przedmiotem naszych interwencji u najważniejszych władz państwowych RP, w tym w MSZ. Będziemy domagali się wyjaśnień i reakcji na ten kryminalny proceder.”

- zapowiedział.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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