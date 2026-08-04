Do wypadku doszło w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku, około godz. 12.30 na linii kolejowej nr 131, na odcinku Subkowy–Górki. Pociągiem relacji Bielsko-Biała Główna–Gdynia Główna podróżowało około 500 osób. Lokomotywa została uszkodzona, a przyczepa uległa całkowitemu zniszczeniu.

Według policji 67-letni kierowca ciągnika miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Treść zarzutów przygotowuje prokuratura.

Zignorował sygnalizację i zatrzymał przyczepę na torach

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że kierujący zignorował działającą sygnalizację, wjechał pod zamykające się rogatki, a następnie nie zdołał usunąć całego zestawu ze strefy przejazdu. Na torach pozostała przyczepa z balotami słomy.

– Jeden nieodpowiedzialny kierowca naraził życie 500 pasażerów, załogi pociągu i innych uczestników ruchu, a także spowodował utrudnienia dla setek podróżnych – przekazały Polskie Linie Kolejowe.

Siła uderzenia była ogromna. Bele słomy zostały rozrzucone wokół torowiska, a przód lokomotywy poważnie uszkodzony. Ratownicy udzielili pomocy maszyniście. Wstępne informacje służb mówiły o jednej osobie poszkodowanej, jednak późniejsze komunikaty wskazywały, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Pasażerowie musieli opuścić uszkodzony skład i kontynuować podróż innymi pociągami. Ruch na trasie został czasowo wstrzymany, co spowodowało opóźnienia kolejnych połączeń.

PLK przypomniały, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo, a jego droga hamowania może wynosić nawet około kilometra. Nawet natychmiastowa reakcja maszynisty nie pozwala zatrzymać rozpędzonego składu przed przeszkodą znajdującą się na torach.

– Przejazd kolejowo-drogowy to nie miejsce na brawurę. Zatrzymaj się, rozejrzyj. Bezwzględnie stosuj się do przepisów, zwracaj uwagę na znaki i sygnalizację. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu – zaapelowała spółka.

Nietrzeźwy traktorzysta wjechał pod pociąg narażając zdrowie i życie około 500 osób.



Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, publikujemy nagranie z drugiej kamery, pokazujące wypadek z 3 sierpnia w Czarlinie na linii kolejowej nr 131 na odcinku Subkowy – Górki.



Widać na nim wyraźnie… pic.twitter.com/LkNOQ5K1hn — PLK SA (@PKP_PLK_SA) August 4, 2026