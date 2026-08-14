Sześć partii w Sejmie i Tusk bez większości. Nowy sondaż OGB

Tracąc w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni 5,4 pkt proc., Koalicja Obywatelska zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 33,53 proc. Spory spadek, bo aż o 4,7 pkt proc. notuje też Prawo i Sprawiedliwość, mogąc liczyć na 22,34 proc. głosów. Podium zamyka Konfederacja, na którą oddanie głosu planuje 15,82 proc. respondentów. To wzrost o 4,1 pkt proc.

Na Konfederację Korony Polskiej głosować chce 10,51 proc. ankietowanych (wzrost o 1,2 pkt proc.). W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica (5,99 proc.) i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,49 proc.).

Taki wynik wyborów oznaczałby, że obecna koalicja straciłaby większość w Sejmie i władzę przejęłaby najpewniej koalicja ugrupowań prawicowych.