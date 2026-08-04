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Sondaż

SONDAŻ: Morawiecki pod progiem, PiS dogania KO

Wedle najnowszego sondażu Social Changes, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby pięć partii. Progu wyborczego nie przekroczyłaby nowa formacja Mateusza Morawieckiego.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

W zrealizowanym dla Interii badaniu 29 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską. Nieco mniej, bo 25 proc. z nich chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13 proc. 

Dalej uplasowały się Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Każda z tych partii może liczyć na 9 proc. głosów. 

Pod progiem znalazły się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (4 proc.), Partia Razem (4 proc.), PSL (3 proc.) i Polska 2050 (2 proc.). 

Źródło: Interia.pl, Fronda.pl

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