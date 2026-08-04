W zrealizowanym dla Interii badaniu 29 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską. Nieco mniej, bo 25 proc. z nich chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13 proc.

Dalej uplasowały się Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Każda z tych partii może liczyć na 9 proc. głosów.

Pod progiem znalazły się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (4 proc.), Partia Razem (4 proc.), PSL (3 proc.) i Polska 2050 (2 proc.).