Joanna Formela: Integracje w wakacje

Jedzie naród na wakacje

W tym ma pełną integrację

Na lotniskach wszystkie stany

Tłum klasowo wymieszany

Trudno poznać po dres kodzie

W jakim ludzie są zawodzie

Nikt nikogo nie uraża

Nawet gdy się zbyt obnaża

W zgodzie z modą są sandały

Męski hit ponad podziały

Wszyscy równi mkną na wczasy

Wszyscy muszą zapiąć pasy

Z samolotu śledząc ziemię

Pojednane leci plemię

W turbulencjach miny rzedną

Z jakiej opcji wszystko jedno

Piękne zawieszenie broni

Razem w słońce „my” i „oni”