Joanna Formela: Integracje w wakacje

Jedzie naród na wakacje
W tym ma pełną integrację
Na lotniskach wszystkie stany
Tłum klasowo wymieszany
Trudno poznać po dres kodzie
W jakim ludzie są zawodzie
Nikt nikogo nie uraża
Nawet gdy się zbyt obnaża
W zgodzie z modą są sandały
Męski hit ponad podziały
Wszyscy równi mkną na wczasy
Wszyscy muszą zapiąć pasy
Z samolotu śledząc ziemię
Pojednane leci plemię
W turbulencjach miny rzedną
Z jakiej opcji wszystko jedno
Piękne zawieszenie broni
Razem w słońce „my” i „oni”
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