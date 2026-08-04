Marek Rusek-Wolski od kilku lat jeździł z pomocą humanitarną na wschodnią Ukrainę. 30 lipca informacja o jego śmierci pojawiła się na grupie „Razem dla Ukrainy” na Facebooku, którą prowadził. Dziś tragiczną wiadomość potwierdził polski resort dyplomacji.

- „Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych”

- przekazał rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.

Zaznaczył, że ambasada Polski na Ukrainie „zapewnia bliskim niezbędne wsparcie konsularne”.

Jeden z członków grupy „Razem dla Ukrainy” informował, że Marek Rusek-Wolski zginął 27 lipca w Charkowie, w czasie uderzenia rosyjskiego drona.