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Ukraina

Polski wolontariusz zginął na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o śmierci polskiego wolontariusza na Ukrainie. Marek Rusek-Wolski zginął w Charkowie, w czasie uderzenia rosyjskiego drona.

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Fot. screenshot: X.com (@piotrkaszuwara)
Fot. screenshot: X.com (@piotrkaszuwara)

Marek Rusek-Wolski od kilku lat jeździł z pomocą humanitarną na wschodnią Ukrainę. 30 lipca informacja o jego śmierci pojawiła się na grupie „Razem dla Ukrainy” na Facebooku, którą prowadził. Dziś tragiczną wiadomość potwierdził polski resort dyplomacji.

- „Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych”

- przekazał rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. 

Zaznaczył, że ambasada Polski na Ukrainie „zapewnia bliskim niezbędne wsparcie konsularne”.

Jeden z członków grupy „Razem dla Ukrainy” informował, że Marek Rusek-Wolski zginął 27 lipca w Charkowie, w czasie uderzenia rosyjskiego drona.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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