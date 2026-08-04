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Niemcy

„Polacy to Afroamerykanie Europy”. Skandaliczny wpis niemieckiego polityka

Szokujące słowa padają z ust niemieckich polityków w kontekście upamiętnienia ofiar zagłady Warszawy. Komentując happening posła Sławomira Mentzena, Fabian Keubel z Alternatywy dla Niemiec określił Polaków „Afroamerykanami Europy”.

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Fot. screensot: X.com (@SlawomirMentzen)
Fot. screensot: X.com (@SlawomirMentzen)

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego poseł Konfederacji Sławomir Mentzen postanowił przypomnieć o niemieckich zbrodniach, prezentując wraz z grupą zwolenników przed Bramą Brandenburską w Berlinie tablice z nazwiskami polskich dzieci wymordowanych przez Niemców. „Niemcy zamordowali tysiące dzieci w trakcie Powstania Warszawskiego” – napisano w języku angielskim na przygotowanych transparentach. 

Inicjatywa rozwścieczyła niemieckich polityków – zwłaszcza reprezentujących AfD, która w Parlamencie Europejskim jest sojusznikiem Konfederacji. 

- „Afroamerykanie Europy kolejny raz marudzą i użalają się. Ci szowiniści odgrywający rolę ofiar niezawodnie produkują największy cringe. A ponieważ brakuje im zupełnie poczucia godności i prawdziwej wielkości, to nawet im nie wstyd. Czy powinniśmy im podarować paczkę chusteczek jako reparacje?”

- napisał na X.com Fabian Keubel.

Inicjatywę Mentzena skrytykował również, choć już w zdecydowanie bardziej koncyliacyjnym tonie europoseł Tomasz Froelich.

- „Jeśli ktoś wspomina ofiary we własnej stolicy, nie powinien robić tego w obcej stolicy. Bo w ten sposób wspomnienie szybko degeneruje się w prowokację bez żadnej politycznej wartości – tylko dla paru kliknięć i polubień. Gdy jesteś w Rzymie, zachowuj się jak Rzymianie”

- stwierdził.

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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