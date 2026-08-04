Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz miał 69 lat

Andrzej Morozowski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy TVN24. W ub. roku zniknął z anteny na kilka miesięcy. W jednym z programów przyznał, że zmaga się z nowotworem. Jego stan uległ poprawie i wrócił do pracy, ale dziś niestety nadeszła tragiczna wiadomość.

- „Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski”

- przekazała telewizja TVN24.

O śmierci dziennikarza poinformował też ks. Kazimierz Sowa.

- „Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!”

- napisał na Facebooku.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!