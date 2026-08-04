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Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz miał 69 lat

Stacja TVN24 poinformowała o śmierci red. Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz i publicysta zmagał się z chorobą nowotworową.

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Fot. screenshot: YouTube (Gazeta.pl)
Fot. screenshot: YouTube (Gazeta.pl)

Andrzej Morozowski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy TVN24. W ub. roku zniknął z anteny na kilka miesięcy. W jednym z programów przyznał, że zmaga się z nowotworem. Jego stan uległ poprawie i wrócił do pracy, ale dziś niestety nadeszła tragiczna wiadomość. 

- „Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski”

- przekazała telewizja TVN24.

O śmierci dziennikarza poinformował też ks. Kazimierz Sowa.

- „Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!”

- napisał na Facebooku. 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen!

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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