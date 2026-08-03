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Tragiczny wypadek w Czechach. Zginęło trzech Polaków

W nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku na autostradzie D52 w pobliżu miejscowości Pohorelice w Czechach, w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby, a dwie zostały ranne. Ofiary i poszkodowani to Polacy.

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Fot. Reise Reise za: Wikipedia
Fot. Reise Reise za: Wikipedia

Jak relacjonuje portal novinky.cz, jadący w kierunku Brna samochód zatrzymał się po zderzeniu z dzikami. Za nim zatrzymał się kolejny pojazd, a następnie oba zostały uderzone przez inny samochód. W wypadku zginęły dwie kobiety oraz dziecko. Mężczyzna oraz drugie dziecko trafili do szpitala. 

Wszystkie ofiary i poszkodowani do Polacy. Ich rodzina i przyjaciele rozpoczęli w Internecie zbiórkę środków na pokrycie kosztów transportu ciał do kraju, organizacji pogrzebu oraz leczenia i rehabilitacji ocalałych. Organizatorzy zbiórki podali, że samochodem podróżowała czteroosobowa rodzina, przyjaciółka rodziny i pies. Zginęła matka, jeden z synów oraz przyjaciółka. Ojciec i drugi syn przebywają w czeskim szpitalu. 

- „Ból po stracie bliskich jest niewyobrażalny, ale możemy sprawić, że powrót do codzienności nie będzie obciążony brakiem środków na leczenie i godny pochówek. Każda wpłata — niezależnie od kwoty — ma ogromne znaczenie”

- czytamy w opisie zbiórki.

Źródło: Onet, Fronda.pl

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