Tragiczny wypadek w Czechach. Zginęło trzech Polaków

Jak relacjonuje portal novinky.cz, jadący w kierunku Brna samochód zatrzymał się po zderzeniu z dzikami. Za nim zatrzymał się kolejny pojazd, a następnie oba zostały uderzone przez inny samochód. W wypadku zginęły dwie kobiety oraz dziecko. Mężczyzna oraz drugie dziecko trafili do szpitala.

Wszystkie ofiary i poszkodowani do Polacy. Ich rodzina i przyjaciele rozpoczęli w Internecie zbiórkę środków na pokrycie kosztów transportu ciał do kraju, organizacji pogrzebu oraz leczenia i rehabilitacji ocalałych. Organizatorzy zbiórki podali, że samochodem podróżowała czteroosobowa rodzina, przyjaciółka rodziny i pies. Zginęła matka, jeden z synów oraz przyjaciółka. Ojciec i drugi syn przebywają w czeskim szpitalu.

- „Ból po stracie bliskich jest niewyobrażalny, ale możemy sprawić, że powrót do codzienności nie będzie obciążony brakiem środków na leczenie i godny pochówek. Każda wpłata — niezależnie od kwoty — ma ogromne znaczenie”

- czytamy w opisie zbiórki.