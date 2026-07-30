W dalszej części komunikatu czytamy:

„Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na bieżąco przekazywało informacje o możliwym zagrożeniu właściwym służbom oraz odpowiednim ośrodkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Utrzymywano stałą wymianę informacji, umożliwiającą skoordynowane reagowanie na rozwój sytuacji”.

Dowództwo dodało, że co najmniej kilkanaście pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą ze względu na ich kierunek lotu i możliwe zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej było obserwowanych przez środki radiolokacyjne:

„Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3.29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód”.

Dalej czytamy, że:

„O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych”.

Poinformowano również, że w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań systemów, w rejon wskazania skierowano śmigłowiec Mi-24, a jego załoga zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim:

„Na miejsce skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby. W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające”.