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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

Pilne

Potężna eksplozja i syreny w powiecie lubelskim. Na miejscu odkryto krater

Potężny huk i wycie syren zakłóciły sen mieszkańców miejscowości Targowisko w powiecie lubelskim. Na miejscu pojawiły się służby i odkryto krater po wybuchu.

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Pilne
Pilne

Zabezpieczeniem krateru zajęli się przybyli na miejsce strażacy. Kpt. Tomasz Stachyra, rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP poinformował, że miejsce eksplozji znajduje się w miejscowości Tarnawa-Kolonia, ok. 50 km od Lublina

Podał on również, że krater ma średnicę aż 10 metrów. Na miejscu pracuje też policja, w nocy poderwano lotnictwo wojskowe w związku z ostrzałem dalekiego zasięgu prowadzonym przez rosyjskie wojsko.

Lej powstał zaledwie 2 km od najbliższych zabudowań. Wokół niego znaleziono też elementy obiektu. Media dodają, że w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, w Lublinie i kilku rejonach województwa lubelskiego uruchomiono system wczesnego ostrzegania – syreny zawyły około godziny 3:50, a po kilku minutach odwołano.

Źródło: dam/niezalezna.pl

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