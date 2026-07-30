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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

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Nocny atak Rosji. Polska poderwała myśliwce

Minionej nocy Rosja przeprowadziła masowy atak powietrzny na Ukrainę. W odpowiedzi na zagrożenie, Polska poderwała myśliwce.

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie:

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.

Dodano, że z godnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono niezbędne sił i środki:

„Operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Zaznaczono przy tym, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – czytamy na x.com.

 

 

Źródło: dam/x.com

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