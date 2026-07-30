W szeroko zakrojonych działaniach, mających na celu zatrzymanie sprawców brutalnego pobicia pary obywateli Ukrainy, uczestniczyli dolnośląscy „Łowcy Głów”, funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, a także policjanci pionu kryminalnego wrocławskiej komendy miejskiej i dolnośląskiej komendy wojewódzkiej oraz Komisariatu Policji Wrocław–Osiedle.

Mężczyźni byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione.

Dzisiaj sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez policjantów i prokuratora, zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zarzuty, jakie usłyszeli podejrzani, dotyczą przemocy na tle narodowościowym, pobicia oraz uszkodzenia ciała, a charakter czynu zakwalifikowywany został jako chuligański.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław–Psie Pole. Policjanci nadal prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania trzeciego sprawcy oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego skandalicznego zdarzenia.

Policjanci po raz kolejny podkreślają, że nie ma zgody na przemoc i zachowania zagrażające życiu oraz zdrowiu drugiego człowieka. Każda osoba odpowiedzialna za ten brutalny atak poniesie konsekwencje przewidziane prawem. Funkcjonariusze dążą do zatrzymania trzeciego mężczyzny biorącego udział w tym brutalnym ataku i wykorzystają wszelkie dostępne środki, aby doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości.