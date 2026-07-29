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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

Ukraina

Podróbki polskiego nabiału na ukraińskich targowiskach

Jak podaje Rzeczpospolita, na ukraińskich bazarach sprzedawane były podróbki polskich produktów mleczarskich. Kontrole przeprowadzone przez ukraińskie urzędy wykazały ogromne rozbieżności między rzeczywistym, a deklarowanym składem produktów.

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Masło - jeden z podrobionych produktów, które przebadano w Kijowie.
Masło - jeden z podrobionych produktów, które przebadano w Kijowie. · fot. Fot. Jacek Halicki via wikimedia CC 4.0

Do takich konkluzji doprowadziły badania Związku Konsumentów Ukrainy, które upubliczniła agencja UNIAN. Za kontrolę odpowiedzialny był dyrektor Związku Konsumentów Ukrainy Maksym Niesmianow. 

Przebadano masła i sery kupione w Kijowie na jednym z targowisk. Na pierwszy rzut oka produkty wyglądały na oryginalne – posiadały polskie etykiety, oznakowanie producentów. Analiza laboratoryjna wykazała jednak, że produkty były bardzo dalekie od zachowania jakichkolwiek standardów dla produktów mlecznych. 

Masła sprzedawane jako Mlekovita Masło Polskie 82 proc. i Mleczna Dolina 82 proc. zawierały odpowiednio 89,72 proc. i 94,84 proc. zamienników tłuszczu mlecznego. Z kolei ser Polmlek Perła Warmii Gouda zawierał 95,53 proc. tłuszczu mlekozastępczego.

„To nie jest masło. Myślę, że to podróbka. Nie sądzę, żeby Polacy nas zatruwali” – trzeźwo ocenił sprawę Niesmianow. 

Odnośnie do „sera” Polmlek stwierdził, że produkt ten po prostu serem nie jest. „To po prostu produkt seropodobny. Nie ma nic wspólnego z serem” – stwierdził.

Jak czytamy na łamach Rzeczpospolitej, na targowisku można było kupić także produkty o prawidłowym składzie. Łaciate Masło Osełkowe Extra 83 proc. nie zawierało substytutów tłuszczu mlecznego i zostało uznane za produkt oryginalny.

Z kolei na opakowaniach podróbek nie było ukraińskich tłumaczeń, brakowało także informacji na temat importera produktów. 

Związek Konsumentów Ukrainy apeluje do organów państwowych o zajęcie się tą sprawą. Organizacja ostrzega przed spożywaniem tego rodzaju produktów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Podkreśla także, że wojna sprzyja nielegalnemu handlowi żywnością i bardzo utrudnia kontrole produktów, które można nabyć na Ukrainie. 

Źródło: fronda.pl

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