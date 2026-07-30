Kaczyński o rosyjskiej rakiecie: kompromitacja państwa Tuska

Dzisiaj rano rosyjska rakieta spadła w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Na szczęście pocisk uderzył w szczerze pole, z dala od zabudowań. Po jego uderzeniu pozostał ogromny lej o średnicy 10 metrów.

Wiele wskazuje na to, że pocisk spadł na polskie terytorium w wyniku awarii. Zawiodła jednak całkowicie komunikacja rządu. Pocisk leciał nad polskim terytorium przez około 6 minut. Mieszkańcy zagrożonych regionów nie zostali jednak w żaden sposób ostrzeżeni przed grożącym im niebezpieczeństwem.

Na tę okoliczność zwrócił uwagę Kaczyński w swoim wpisie. Podkreślił, że pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli… dziennikarze. Zdaniem prezesa PiS to ogromna kompromitacja służb i całego rządu Donalda Tuska.

„Sytuacja jest bardzo poważna! Kolejny rosyjski pocisk na terenie Polski, a służby podległe rządowi nie reagują. Nie tylko nie było ostrzeżeń dla mieszkańców, ale także nie zadysponowano na czas służb na miejsce zdarzenia... O wszystkim dowiedzieliśmy się nie od instytucji państwowych, ale od dziennikarzy, którzy jako pierwsi byli na miejscu. To kompromitacja! Państwo Tuska zawiodło na całej linii. Dzisiaj nikt nie może czuć się bezpiecznie” – napisał Kaczyński na platformie X.