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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

Wieści z kraju

Nawrocki podpisał ważną ustawę. Nastolatków czeka rewolucja

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj cztery ustawy, które wcześniej przyjął parlament. Jedna z tych ustaw to reforma Prawa oświatowego, która zawiera budzący ogromne emocje przepis.

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Prezydent Karol Nawrocki i szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
Prezydent Karol Nawrocki i szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. · fot. Fot. Mikołaj Bujak - KPRP

Ustawa reformująca Prawo oświatowe, którą podpisał Prezydent, zawiera między innymi przepis wprowadzający zakaz używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. 

Nowelizacja, którą Sejm przyjął 3 lipca, wprowadza zakaz używania smartfonów oraz innych tego rodzaju urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych, w trakcie ich pobytu w szkole. Zakaz został rozszerzony również na przedszkola. 

Nie będzie on jednak obowiązywał bezwzględnie. Ze smartfonów oraz urządzeń elektronicznych będą mogli korzystać ci uczniowie, którym z przyczyn medycznych będzie to potrzebne do monitorowania stanu zdrowia. 

Ponadto nauczyciel również będzie mógł podjął decyzję o odstępstwie od zakazu, jeśli skorzystanie ze smartfona bądź tabletu będzie niezbędne w procesie dydaktycznym. 

Nowelizacja przewiduje również, że dyrektor szkoły, który odmówi uczniowi możliwości korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, będzie musiał przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Poza nowelą prawa oświatowego, Nawrocki podpisał jeszcze także ustawy wprowadzające zmiany w Prawie wodnym, Kodeksie pracy, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisy dotyczące rynku kapitałowego.

Jedna ustawa, dotycząca wdrożenia unijnych przepisów w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, została przez prezydenta skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: fronda.pl

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