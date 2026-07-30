Ustawa reformująca Prawo oświatowe, którą podpisał Prezydent, zawiera między innymi przepis wprowadzający zakaz używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych.

Nowelizacja, którą Sejm przyjął 3 lipca, wprowadza zakaz używania smartfonów oraz innych tego rodzaju urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych, w trakcie ich pobytu w szkole. Zakaz został rozszerzony również na przedszkola.

Nie będzie on jednak obowiązywał bezwzględnie. Ze smartfonów oraz urządzeń elektronicznych będą mogli korzystać ci uczniowie, którym z przyczyn medycznych będzie to potrzebne do monitorowania stanu zdrowia.

Ponadto nauczyciel również będzie mógł podjął decyzję o odstępstwie od zakazu, jeśli skorzystanie ze smartfona bądź tabletu będzie niezbędne w procesie dydaktycznym.

Nowelizacja przewiduje również, że dyrektor szkoły, który odmówi uczniowi możliwości korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, będzie musiał przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Poza nowelą prawa oświatowego, Nawrocki podpisał jeszcze także ustawy wprowadzające zmiany w Prawie wodnym, Kodeksie pracy, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisy dotyczące rynku kapitałowego.

Jedna ustawa, dotycząca wdrożenia unijnych przepisów w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, została przez prezydenta skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.