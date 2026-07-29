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Środa XVII tygodnia okresu zwykłego 29 lipca 2026

Wieści z kraju

Niezapowiedziane spotkanie Tuska z Zełenskim. O czym rozmawiali?

Zakończyło się niezapowiedziane spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Politycy rozmawiali na temat podsumowania wizyty Zełenskiego w USA oraz jego rozmów z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.

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Jedno z wcześniejszych spotkań Zełenskiego z Tuskiem.
Jedno z wcześniejszych spotkań Zełenskiego z Tuskiem. · fot. Fot. President of Ukraine via Flickr CC 0

O planowanych tematach rozmów informowała już wcześniej kancelaria premiera RP. Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami. 

Była to pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od wybuchu ogromnego skandalu w stosunkach polsko-ukraińskich dotyczącego uhonorowania ukraińskiej jednostki wojskowej mianem „bohaterów UPA”. W rezultacie Zełenski został pozbawiony Orderu Orła Białego przez prezydenta RP Karola Nawrockiego. 

Ukraiński prezydent ewidentnie obraził się wówczas na Polskę i Polaków. Najpierw nie przyjechał na odbywającą się w Gdańsku konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, a potem demonstracyjnie unikał lądowania na polskich lotniskach. W podróże zagraniczne udawał się z międzylądowaniem w Kiszyniowie w Mołdawii. 

„Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” – napisał na platformie X Tusk.

Źródło: fronda.pl

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