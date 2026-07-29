O planowanych tematach rozmów informowała już wcześniej kancelaria premiera RP. Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami.

Była to pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od wybuchu ogromnego skandalu w stosunkach polsko-ukraińskich dotyczącego uhonorowania ukraińskiej jednostki wojskowej mianem „bohaterów UPA”. W rezultacie Zełenski został pozbawiony Orderu Orła Białego przez prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Ukraiński prezydent ewidentnie obraził się wówczas na Polskę i Polaków. Najpierw nie przyjechał na odbywającą się w Gdańsku konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, a potem demonstracyjnie unikał lądowania na polskich lotniskach. W podróże zagraniczne udawał się z międzylądowaniem w Kiszyniowie w Mołdawii.

„Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” – napisał na platformie X Tusk.