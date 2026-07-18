Dzień: sobota, 18 lipca 2026 Imieniny: Szymona, Kamila, Emiliana Liturgia: Sobota XV tygodnia okresu zwykłego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Wieści z kraju

Młody Ukrainiec w rękach policji. Nawoływał do przemocy

Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego obywatela Ukrainy, który nawoływał w mediach społecznościowych do przestępstwa wobec uczestniczki Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej.

1 min czytania
Fot. za: X.com (@Policja_KSP)
Fot. za: X.com (@Policja_KSP)

Mężczyzna został zatrzymany w Bydgoszczy.

- „23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia”

- przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Ukrainiec został przekazany Straży Granicznej.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- „Tak jak mówiłem. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści. Policja zawsze będzie reagować twardo i zdecydowanie - niezależnie od tego kto jest sprawcą takich czynów”

- zapewnia minister.

Źródło: Onet, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej