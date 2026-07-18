Młody Ukrainiec w rękach policji. Nawoływał do przemocy

Mężczyzna został zatrzymany w Bydgoszczy.
- „23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia”
- przekazała Komenda Stołeczna Policji.
Ukrainiec został przekazany Straży Granicznej.
Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.
- „Tak jak mówiłem. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści. Policja zawsze będzie reagować twardo i zdecydowanie - niezależnie od tego kto jest sprawcą takich czynów”
- zapewnia minister.
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