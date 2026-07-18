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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

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„Zatrzymaj Plagę!”. Apel do Prezydenta i Premiera

Inicjatorzy kampanii „Zatrzymaj Plagę” skierowali obywatelski apel do prezydenta i premiera ws. ograniczenia powszechnego dostępu do pornografii i ochrony przed nią najmłodszych. Jak zauważają autorzy, państwo wciąż nie spełniło swojej roli w tej kwestii.

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Grafika wygenerowana komputerowo
Grafika wygenerowana komputerowo

Badania pokazują, że 25 proc. młodych Polaków każdego dnia sięga po pornografię, co pozostawia trwały ślad w ich psychice i rzutuje na zdolność do budowania trwałych relacji. 

- „Pornografia stała się społeczną plagą, która niszczy młode pokolenie Polaków, osłabia rodziny i uderza w przyszłość naszego narodu. Mimo alarmujących danych i licznych zapowiedzi polityków, państwo wciąż nie zapewnia skutecznej ochrony dzieci i młodzieży przed łatwo dostępnymi treściami erotycznymi w internecie”

- czytamy na zatrzymajplage.pl.

Za pośrednictwem strony kampanii można podpisać petycję do prezydenta i premiera. Jej autorzy zwracają uwagę, że mimo wielu obietnic, państwo wciąż nie wprowadziło realnych ograniczeń w dostępie do pornografii.

- „Wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w cieniu wszechobecnej i łatwo dostępnej pornografii to zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju osobowego i przyszłego życia rodzinnego. Jesteśmy przekonani, że dalszy brak skutecznych regulacji w tym zakresie oznacza dezercję władz państwa z obowiązków ciążących na nich wobec narodu”

- podkreślają. 

Źródło: KAI, Fronda.pl

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