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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Polityka

Kolejny skandaliczny wpis prok. Wrzosek. Tym razem zaatakowała prezydenta

Prok. Ewa Wrzosek postanowiła skrytykować w mediach społecznościowych decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej. Głowę państwa bliska współpracowniczka ministra sprawiedliwości określiła przy tym „Karolem z Krakowskiego Przedmieścia”.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Karol Nawrocki)

„Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności” – głosi ustawa Prawo o prokuraturze. Jak zauważył w 2020 roku Sąd Najwyższy, „z normy tej (…) wynika nie tylko bezwzględny zakaz manifestowania przez prokuratora wyznawanych przez niego przekonań politycznych, ale również zakaz deprecjonowania poglądów przeciwnych do swoich i związany z nim zakaz obrażania polityków”. Nie jest to zakaz bezcelowy, bo – jak zauważył SN – w przypadku jego nieprzestrzegania „podsądni (…) będą mogli słusznie obawiać się stronniczości”. 

Tyle teorii. Jak natomiast wygląda praktyka?

- „53 proc. Polaków chciało podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Ale Karol z Krakowskiego Przedmieścia wie lepiej, jak macie żyć”

- napisała w mediach społecznościowych prok. Ewa Wrzosek. 

W ten sposób znana z atakowania polityków PiS prokurator wsparła obóz władzy w krytyce prezydenta po zawetowaniu przez niego ustawy o statusie osoby najbliższej. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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