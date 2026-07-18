„Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności” – głosi ustawa Prawo o prokuraturze. Jak zauważył w 2020 roku Sąd Najwyższy, „z normy tej (…) wynika nie tylko bezwzględny zakaz manifestowania przez prokuratora wyznawanych przez niego przekonań politycznych, ale również zakaz deprecjonowania poglądów przeciwnych do swoich i związany z nim zakaz obrażania polityków”. Nie jest to zakaz bezcelowy, bo – jak zauważył SN – w przypadku jego nieprzestrzegania „podsądni (…) będą mogli słusznie obawiać się stronniczości”.

Tyle teorii. Jak natomiast wygląda praktyka?

- „53 proc. Polaków chciało podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. Ale Karol z Krakowskiego Przedmieścia wie lepiej, jak macie żyć”

- napisała w mediach społecznościowych prok. Ewa Wrzosek.

W ten sposób znana z atakowania polityków PiS prokurator wsparła obóz władzy w krytyce prezydenta po zawetowaniu przez niego ustawy o statusie osoby najbliższej.