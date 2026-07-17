„Hieny” zatrzymane - obrabowali umierającego człowieka

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie al. KEN na Ursynowie. Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala, gdzie mimo wysiłku lekarzy zmarł.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego komisariatu na Ursynowie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringów i szczegółowo przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Ich praca pozwoliła ustalić, że jeszcze przed przyjazdem ratowników nieznane osoby wykorzystały stan pokrzywdzonego i zabrały należące do niego rzeczy.

Bezbronność pokrzywdzonego sprawcy potraktowali jak okazję do kradzieży. Dla policjantów stała się ona początkiem intensywnej pracy operacyjnej, która w krótkim czasie doprowadziła do ustalenia i zatrzymania podejrzanych.

Intensywne czynności operacyjne doprowadziły kryminalnych do wytypowania podejrzanych. Policjanci zatrzymali 44-letnią kobietę oraz 47-letniego mężczyznę na terenie Ursynowa. Podczas przeszukania miejsca, w którym przebywali, odnaleziono m.in. skradziony telefon komórkowy oraz inne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Zatrzymani przyznali się do kradzieży.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili im zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu, dotyczące kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnione przestępstwa może im grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator nie uwzględnił wniosku policjantów o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wobec obojga zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów.