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Piątek XV tygodnia okresu zwykłego 17 lipca 2026

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Nielegalnie „taksówkarze” zatrzymani przez Straż Graniczną

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie, we współpracy z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ujawnili dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Mężczyźni świadczyli usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

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Nielegalni taksówkarze migranci ujęci przez SG
Nielegalni taksówkarze migranci ujęci przez SG · fot. via strazganiczna.pl

Kontrole przeprowadzono w rejonie Dworca Centralnego oraz terminala Lotniska Chopina w Warszawie. W ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz weryfikację legalności pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili obywateli Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Ustalono, że obaj mężczyźni nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski, a jednocześnie wykonywali przewozy osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Zakończyły się one wydaniem decyzji o opuszczeniu terytorium Polski oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres 2 lat i 6 miesięcy.

Źródło: mp/strazganiczna.pl

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