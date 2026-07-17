Kontrole przeprowadzono w rejonie Dworca Centralnego oraz terminala Lotniska Chopina w Warszawie. W ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz weryfikację legalności pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili obywateli Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Ustalono, że obaj mężczyźni nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski, a jednocześnie wykonywali przewozy osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Zakończyły się one wydaniem decyzji o opuszczeniu terytorium Polski oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres 2 lat i 6 miesięcy.