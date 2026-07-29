Kto po Miszalskim? Znamy termin wyborów w Krakowie

Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się 27 września 2026 roku – wynika z projektu rozporządzenia, o treści którego informuje Polska Agencja Prasowa.

Wcześniejsze informacje wskazywały, że Krakowianie pójdą do głosowania na przełomie października i listopada.

Referendum w Krakowie było rezultatem narastającego niezadowolenia z rządów byłego już prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Miszalski podpadł Krakowianom przede wszystkim działaniami radykalnie podwyższającymi koszty życia w Krakowie.

Wzrosły liczne opłaty, a strefa płatnego parkowania objęła większość miasta. Tuż przed referendum Miszalski i silnie popierająca go Koalicja Obywatelska (której małopolskich struktur Miszalski był wówczas szefem) zniechęcały Krakowian do pójścia na referendum.

Okazało się to zgubną taktyką – zwolennicy Miszalskiego zostali bowiem w domach, zaś jego przeciwnicy gromadnie udali się do urn, co poskutkowało spektakularną porażką Miszalskiego i całej małopolskiej KO.

Gniew Tuska związany z tą sytuacją był tak wielki, że zdecydował się on na całkowite rozwiązanie struktur KO w Małopolsce.

Z kolei wybory te będą dla wszystkich partii politycznych idealną okazją na próbę sił przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Należy się zatem spodziewać intensywnej kampanii politycznej i przeplatania się polityki samorządowej z ogólnokrajową.