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Środa XVII tygodnia okresu zwykłego 29 lipca 2026

Ukraina

Zełenski na polskim lotnisku. Już się „odobraził”?

Samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie ponownie wylądował na polskim lotnisku. Jeszcze niedawno Zełenski demonstracyjnie wolał robić międzylądowania w Mołdawii. Ukraiński prezydent „odobraził się” już na Polaków?

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. · fot. Fot. President of Ukraine via Flickr CC 0

Zełenski ewidentnie obraził się na Polskę po tym, jak odebrany mu został Order Orła Białego. Ukraiński prezydent najpierw odesłał go do Polski w lekceważącej i ewidentnie eskalacyjnej formie, wysyłając odznaczenie pocztą na adres Pałacu Prezydenckiego. 

Następnie nie pojawił się na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Zastąpiła go premier Ukrainy Swyrydenko, którą Zełenski zdążył już niedawno zdymisjonować. 

Ukraiński prezydent demonstracyjnie nie korzystał również z polskich lotnisk, wybierając międzylądowania w Kiszyniowie w Mołdawii. Wcześniej z kolei regularnie lądował na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. „W latach ubiegłych głównym lotniskiem bazowym dla pierwszego samolotu było lotnisko w Rzeszowie (Jasionka), gdzie zazwyczaj rozpoczynały się i kończyły podróże zagraniczne głowy państwa i innych delegacji, odbywane tym samolotem” – pisały media ukraińskie. 

Teraz jednak Zełenski ponownie widziany był na polskim lotnisku w Lublinie. Miało to związek z dzisiejszym spotkaniem z Donaldem Tuskiem. Pierwotnie to Tusk miał przywitać Zełenskiego na lotnisku. 

Ukrainiec jednak przyleciał pierwszy i to on czekał na przybycie Tuska. 

Źródło: fronda.pl

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