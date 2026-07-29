Die Welt: Niemcy mają w Polsce coraz bardziej ponury obraz

W internetowym wydaniu Die Welt opublikowany został dzisiaj artykuł na temat reakcji w Polsce na informację, że jedną z ofiar zamachu terrorystycznego w Berlinie była 65-letnia Polka, zaś ranna została jej córka.

„Polski rząd reaguje na tę straszną tragedię w Berlinie w sposób opanowany. Nie podąża też – przynajmniej na razie – za nastrojami w sieciach społecznościowych. Obok wpisów z kondolencjami polscy użytkownicy krytykują tam bowiem niewłaściwą niemiecką politykę migracyjną; sprawcę nazywają ironicznie ‚wzbogacającym kulturę' albo ‚inżynierem'. Niemcy są przedstawiane jako kraj, w którym z powodu niekontrolowanej masowej imigracji nikt już nie może czuć się bezpiecznie” – czytamy w komentarzu korespondenta Die Welt Philippa Fritza.

Fritz podkreślił, że Tusk również zaczął opowiadać się za twardą polityką migracyjną, jednak „to narodowo-konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość od dawna wykorzystuje ten temat przeciwko Niemcom”.

„Główny przekaz: Polska jest bezpieczna, a niemiecka klasa polityczna jest naiwna. Można się domyślać, że gdyby PiS nadal rządził, jeszcze bardziej podsycałby te napięte nastroje” – ocenił Fritz.

Jednak jego zdaniem niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi, „coś zepsuło się w stosunkach polsko-niemieckich”. Zamach podczas Parady Równości w Berlinie wpisuje się w ponury wizerunek Niemiec w oczach bardzo wielu Polaków.

„W sieci udostępniane są posty o rzekomych kolejnych polskich ofiarach przemocy w Niemczech. Nie wszystko da się zweryfikować. Jedno jest jednak pewne: w Niemczech więcej Polaków padło ofiarą islamskiego terroryzmu niż w samej Polsce” – czytamy.

„Nawet poza kontekstem terroryzmu Polacy regularnie padali ofiarą przestępstw (w Niemczech) w ostatnich latach: na przykład w 2023 roku polski turysta został zgwałcony przez Afgańczyka na stacji metra w Monachium. Ta sprawa, która w Niemczech prawie nie wzbudziła echa, w Polsce wywołała przerażenie” – pisze dalej Fritz.

Dziennikarz dodał także, że w trakcie zamachu w 2016 roku na niemieckim jarmarku bożonarodzeniowym pierwszą ofiarą był polski kierowca ciężarówki Łukasz Urban.

Fritz zauważył także, że przerażenie sytuacją w Niemczech przekłada się na realne działania: w 2025 roku po raz pierwszy więcej osób wyemigrowało z Niemiec do Polski niż w odwrotnym kierunku.

„Polska od lat należy do najbezpieczniejszych krajów UE. Według podsumowania serwisu Statista na 100 tys. mieszkańców przypada tam od 0,66 do 0,8 zabójstw – w Niemczech natomiast w miastach wskaźnik ten jest wielokrotnie wyższy. Wielu Polaków dostrzega pogorszenie porządku publicznego w Niemczech – od bójek na basenach na świeżym powietrzu po ataki terrorystyczne. Szkoda, jaką ponosi przez to wizerunek Niemiec w Polsce, jest ogromna” – konkluduje Fritz.