– W Sejmie ukonstytuował się klub parlamentarny Rozwój Plus. Przewodniczącym został nasz lider, premier Mateusz Morawiecki, a ja mam zaszczyt pełnić w klubie funkcję wiceprzewodniczącego – poinformował Schreiber w mediach społecznościowych. Polityk podziękował parlamentarzystom za zaufanie i ogłosił rozpoczęcie oficjalnej działalności klubu.

Morawiecki zapowiadał wcześniej, że nowa struktura będzie politycznym zapleczem stowarzyszenia Rozwój Plus, które dotychczas skupiało się przede wszystkim na działalności eksperckiej, programowej i organizowaniu debat dotyczących rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa państwa.

Nowy układ sił po odejściu ludzi Morawieckiego

Powstanie Rozwoju Plus zmieniło sejmową arytmetykę. Klub tworzą przede wszystkim parlamentarzyści, którzy opuścili szeregi klubu PiS. Dołączył do nich również Marek Jakubiak, wcześniej poseł niezrzeszony. Według sejmowego wykazu w nowej formacji znaleźli się także Andrzej Gut-Mostowy i Agnieszka Ścigaj.

Liczący 40 posłów Rozwój Plus stał się trzecią pod względem wielkości reprezentacją w Sejmie. Większe pozostają jedynie Koalicja Obywatelska oraz osłabione po odejściu grupy Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość. KO przejęła tym samym pozycję najliczniejszego klubu parlamentarnego.

– Wspólnie, 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. To będzie forum do działania stowarzyszenia Rozwój Plus – mówił Morawiecki podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Były premier przekonywał, że jego środowisko nie chce dłużej uczestniczyć w „przepychankach partyjnych” i zamierza skoncentrować się na sprawach gospodarczych, społecznych oraz bezpieczeństwie Polski. Jego zwolennicy twierdzą, że zostali faktycznie wypchnięci z dotychczasowego klubu, między innymi przez usunięcie z wewnętrznych kanałów komunikacji PiS.