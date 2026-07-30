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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

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Tajemniczy obiekt w wielkopolskim lesie. Wojsko wyjaśnia, co wylądowało pod Kołem

W lesie w pobliżu Smólnik Osieckich w gminie Osiek Mały odnaleziono wojskowy balon szkoleniowy. Na miejsce skierowano policjantów, strażaków, leśników oraz żołnierzy. Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a znalezisko nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców.

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Komunikat Prasowy DORSZ
Komunikat Prasowy DORSZ · fot. via X/Dowództwo operacyjne RSZ

– W lesie wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Wszystko pod kontrolą. Na miejscu policjanci zabezpieczają teren lądowania. Wojsko zabezpiecza sprzęt – przekazał rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że obiekt ma związek ze szkoleniem wojsk amerykańskich prowadzonym w polskiej przestrzeni powietrznej. Wykorzystywane są podczas niego mikrobalony stratosferyczne Micro-HAB.

Amerykańskie mikrobalony nad Polską

Szkolenie prowadzi na przełomie lipca i sierpnia amerykańskie Dowództwo Wielodomenowe w Europie – MDC-E. Loty mają odbywać się zgodnie z polskimi przepisami i w koordynacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz zarządzanie ruchem w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa.

Micro-HAB to niewielkie bezzałogowe platformy działające na dużych wysokościach. Mogą być wykorzystywane między innymi do testowania systemów obserwacyjnych, łączności i rozpoznania. Podczas szkolenia mieszkańcy różnych regionów kraju mogą zobaczyć zarówno lecące balony, jak i elementy platform po zakończeniu ich misji.

Wojsko apeluje, by znalezionych urządzeń ani fragmentów ich wyposażenia nie dotykać, nie przenosić i nie próbować zabezpieczać samodzielnie.

– O znalezisku trzeba niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – poinformowało Dowództwo Operacyjne.

Według komunikatów armii zaplanowane loty nie stanowią zagrożenia dla ludności i nie powinny wpływać na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Obecność licznych służb w lesie wynikała z konieczności zabezpieczenia miejsca lądowania oraz przejęcia wojskowego wyposażenia.

Źródło: mp/DORSZ, Wielkopolska Policja, TVP3 Poznań, Fronda.pl

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