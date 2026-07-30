– W lesie wylądował wojskowy balon szkoleniowy. Wszystko pod kontrolą. Na miejscu policjanci zabezpieczają teren lądowania. Wojsko zabezpiecza sprzęt – przekazał rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że obiekt ma związek ze szkoleniem wojsk amerykańskich prowadzonym w polskiej przestrzeni powietrznej. Wykorzystywane są podczas niego mikrobalony stratosferyczne Micro-HAB.
Amerykańskie mikrobalony nad Polską
Szkolenie prowadzi na przełomie lipca i sierpnia amerykańskie Dowództwo Wielodomenowe w Europie – MDC-E. Loty mają odbywać się zgodnie z polskimi przepisami i w koordynacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz zarządzanie ruchem w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa.
Micro-HAB to niewielkie bezzałogowe platformy działające na dużych wysokościach. Mogą być wykorzystywane między innymi do testowania systemów obserwacyjnych, łączności i rozpoznania. Podczas szkolenia mieszkańcy różnych regionów kraju mogą zobaczyć zarówno lecące balony, jak i elementy platform po zakończeniu ich misji.
Wojsko apeluje, by znalezionych urządzeń ani fragmentów ich wyposażenia nie dotykać, nie przenosić i nie próbować zabezpieczać samodzielnie.
– O znalezisku trzeba niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – poinformowało Dowództwo Operacyjne.
Według komunikatów armii zaplanowane loty nie stanowią zagrożenia dla ludności i nie powinny wpływać na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Obecność licznych służb w lesie wynikała z konieczności zabezpieczenia miejsca lądowania oraz przejęcia wojskowego wyposażenia.
❗ W związku z odnalezieniem wojskowego balonu szkoleniowego w lesie w rejonie miejscowości Smólniki Osieckie w gminie Osiek Mały przypominamy, że na terytorium Polski prowadzone jest szkolenie wojsk amerykańskich z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych Micro-HAB.
W… https://t.co/QjD2uOIfaD
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026
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