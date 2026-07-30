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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

Uwaga

50 mln osób to ofiary handlu ludźmi. Nowy raport Talitha Kum

W związku ze Światowym Dniem Walki z Handlem Ludźmi Talitha Kum, międzynarodowa sieć życia konsekrowanego przeciwko handlowi ludźmi, założona przez Międzynarodową Unię Przełożonych Generalnych (UISG) i kierowana przez katolickie siostry na całym świecie, opublikowała swój roczny raport za 2025 rok.

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Talitha Kum opublikowała swój roczny raport za 2025 rok o handlu ludźmi
Talitha Kum opublikowała swój roczny raport za 2025 rok o handlu ludźmi · fot. via Talitha Kum International

Proceder

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), szacuje się, że 50 milionów ludzi na całym świecie żyje w warunkach współczesnego niewolnictwa, a handel ludźmi i związane z nim formy wyzysku generują nielegalne zyski rzędu 236 miliardów dolarów rocznie. 

Talitha Kum

W 2025 roku Talitha Kum (w języku aramejskim oznacza to „Wstań, dziewczynko”) dotarła do 1,21 miliona osób na całym świecie (wzrost o niemal 30 proc. w porównaniu z 2024 r.). Prowadzi działania prewencyjne, opiekuje się ofiarami, pomaga w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Posiada międzynarodowe kontakty, dostarcza dane i analizy, a także świadectwa osób zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi. 

Rozwijająca się globalna sieć

W 2025 roku sieć Talitha Kum zwiększyła swoją globalną obecność do 113 krajów. Nowe oddziały powstały w Malawi, Botswanie, Lesotho i Eswatini. W misji brało udział  6387 sióstr zakonnych z blisko 900 zgromadzeń, a także zakonnicy z blisko 100 zgromadzeń. To odpowiednio wzrost o 5,7 i 28 proc. 

Prewencja największym obszarem interwencji

Poprzez kampanie informacyjne prowadzone w szkołach, parafiach, klinikach, mediach tradycyjnych i społecznościowych, teatrach ulicznych i wydarzeniach społecznościowych sieć dotarła do ponad miliona osób, głównie dziewcząt i kobiet. Organizacja i jej partnerzy zapewnili narażonym grupom społecznym informacje i narzędzia, które pomogą im rozpoznawać zagrożenie i unikać ryzyka. 

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych

Sieci Talitha Kum zapewniły w ubiegłym roku ochronę i opiekę 27 329 ofiarom handlu ludźmi i wykorzystywania, zapewniając im bezpieczne schronienia, wsparcie medyczne i psychologiczne, pomoc prawną, edukację, szkolenia zawodowe i możliwości zarobkowania. Spośród nich 15 964 osoby objęte wsparciem to kobiety i dziewczęta. Talitha Kum nadal priorytetowo traktowała wsparcie skoncentrowane na osobach pokrzywdzonych, oferując długoterminowe towarzyszenie, opiekę holistyczną i trwałą rekonwalescencję.

Znaczny postęp w dostępie do wymiaru sprawiedliwości

W ubiegłym roku sieć udzieliła wsparcia i umożliwiła ponad 7 tys. ofiar kontakt z wymiarem sprawiedliwości. To wzrost o ponad 70 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Pomoc obejmowała skierowania do prawników, towarzyszenie podczas dochodzeń i postępowań sądowych, wsparcie w dochodzeniu praw oraz współpracę z lokalnymi partnerami, by ułatwić ofiarom bezpieczny powrót do domu i reintegrację, gdy jest to możliwe. Sieć Talitha Kum uważa dostęp do wymiaru sprawiedliwości za fundamentalny element leczenia, ochrony i zapobiegania, a także zwalczania handlarzy ludźmi i organizacji przestępczych.

Wzmocnienie partnerstwa i rzecznictwa

W 2025 r. liczba działań partnerskich i sieciowych wzrosła o 77,5%, co odzwierciedla znaczenie współpracy między zgromadzeniami religijnymi, organizacjami międzywyznaniowymi, rządami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i partnerami międzynarodowymi. Kontynuowano działania rzecznicze mające na celu zwalczanie strukturalnych przyczyn handlu ludźmi poprzez dialog polityczny, zaangażowanie mediów, petycje i współpracę z organizacjami zajmującymi się przestrzeganiem praw człowieka. Inicjatywy te mają na celu wzmocnienie ochrony grup narażonych i zachęcenie rządów do podjęcia bardziej zdecydowanych działań przeciwko wyzyskowi i handlowi ludźmi.

Handel ludźmi wciąż ewoluuje

Komentując pojawiające się trendy, s. Abby Avelino, koordynatorka międzynarodowa Talitha Kum, podkreśliła, że „handel ludźmi wciąż ewoluuje w coraz bardziej złożony sposób. Gwałtowny rozwój zorganizowanych oszustw internetowych w Azji Południowo-Wschodniej stał się jedną z najbardziej palących i niepokojących form wykorzystywania. Tysiące młodych ludzi z Afryki, Azji i innych regionów padło ofiarą fałszywych obietnic zatrudnienia, zostało przemyconych za granicę i zmuszonych do dokonywania przestępstw informatycznych w internecie. Jednocześnie wojny i konflikty na Bliskim Wschodzie oraz w takich krajach jak Burkina Faso, Sudan Południowy, Nigeria i Demokratyczna Republika Konga, wraz z przymusowymi przesiedleniami, kryzysami klimatycznymi i rosnącymi nierównościami, nadal narażają miliony ludzi na niebezpieczeństwo, ponieważ siatki przestępcze wykorzystują strach, bezradność i desperację”. 

Statystyki

Z raportu wynika, że kobiety i dziewczęta nadal stanowią większość ofiar (60%). Około 45% zidentyfikowanych dzieci jest zmuszana do niewolniczej pracy. Większość pozostałych trudni się żebractwem i drobną przestępczością. Jeśli chodzi o ubezwłasnowolnione kobiety, w niektórych regionach większość stanowią zmuszone do fizycznej pracy (42 proc). Jest ich więcej niż zmuszonych do prostytucji. 

Wzrost przestępczości

Handel ludźmi wykazuje tendencję wzrostową. Handel nieletnimi wzrósł o 38%. Co najmniej 74% zidentyfikowanych handlarzy działa w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Rekrutują swoje ofiary za pomocą fałszywych ofert pracy, mediów społecznościowych, aplikacji randkowych, a następnie stosują przymus i wyzysk.

Czynniki ryzyka

Kryzysy instytucjonalne, nierówności ekonomiczne, katastrofy klimatyczne i trwające konflikty zbrojne pogłębiają podatność na zagrożenia, szczególnie w krajach takich jak Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Ukraina, Liban, Mjanma, Palestyna, Sudan Południowy czy Wenezuela. Masowe przesiedlenia spowodowane wojną stwarzają poważne zagrożenia. Miliony ludzi uciekają przed przemocą i zniszczeniem po utracie domów, dochodów i ochrony. Na szlakach migracyjnych mogą paść ofiarą przestępców zajmujących się wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, rekrutacją dzieci i cyberprzestępczością.

Źródło: mp/Vatican News, Piotr Kowalczuk

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