2. Tego rodzaju wypowiedzi premiera, tylko potwierdzają, że on i jego „guru” od finansów, minister Andrzej Domański, doprowadzili finanse publiczne do takiego stanu, że nawet obniżka podatków na paliwa zaledwie na 2 tygodnie jest poważnym problemem i wymaga długich debat, skąd wziąć na to pieniądze. W związku z tym wręcz do furii doprowadziła premiera Tuska decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odesłaniu do kontroli prewencyjnej ustawy o nadzwyczajnych zyskach osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych w okresie od marca do grudnia 2026 roku. Tusk na platformie X zaatakował prezydenta, pisząc „ Szokująca decyzja @NawrockiKn. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach”. Wpadałoby, żeby człowiek, który już przez blisko 10 lat sprawuje funkcję premiera dużego 38- milionowego kraju, przez 5 lat był przewodniczącym Rady Europejskiej, przez kolejne 2 lata szefem Europejskiej Partii Ludowej, nauczył się choćby podstawowych reguł ekonomii. Bowiem nakładanie dodatkowych podatków na producentów, nawet gdy będą one najbardziej sprytnie skonstruowane, nie pozwoli na niższe ceny dla konsumentów, ponieważ producent zawsze znajdzie sposób na przerzucenie całości, albo części tego podatku na kupującego jego produkty.

3. A przecież prawda związana z tym absurdalnym i ośmieszającym premiera Tuska wpisem jest taka, że prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadzwyczajnych zyskach ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia 2026 z dwóch ważnych powodów. Uzasadnił ten brak brak podpisu pod tą ustawą poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi, ponieważ według rządu miała ona wejść w życie w sierpniu, natomiast obejmowała dochody z obrotu paliwami od marca tego tego roku, czyli między innymi te, osiągnięte 5 miesięcy wcześniej. Podkreślił, że to naruszenie fundamentalnej zasady nie działania prawa wstecz, a więc rozwiązanie sprzeczne z Konstytucją RP i dlatego zdecydował się skierować ustawę do TK, żeby to on zdecydował czy „państwo może ustanawiać tak niebezpieczny precedens”. Ponadto prezydent celnie zauważył, że wprowadzenie nowego podatku, może przełożyć się na wzrost cen paliw,a nie na ich obniżenie, a zakończenie już blisko miesiąc temu programu działań osłonowych na rynku paliwowym, to potwierdza, mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem tych cen i trwa to nieustannie już od blisko miesiąca.

4. Przypomnijmy, że minister Domański, finansując zaledwie przez 3 miesiące wspomniany pakiet paliwowy CPN, poświęcił na ten cel zaledwie ok 4,5 mld zł utraconych dochodów, na co złożyło się 2,7 mld zł wpływów z VAT i 1,8 mld zł wpływów z akcyzy i natychmiast potrzebuje podatku od nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego, żeby ten skromny ubytek wyrównać. Przypomnijmy także, że kiedy w roku 2022 w związku z agresją Rosji na Ukrainę, gwałtownie wzrosły ceny wszystkich surowców energetycznych, rząd Morawieckiego natychmiast obniżył stawki VAT i akcyzy zarówno na prąd elektryczny, paliwa, gaz, a nawet ciepło systemowe. Te obniżone stawki obowiązywały aż przez 12 miesięcy, co oznaczało ubytki po stronie dochodowej budżetu, rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych, mimo tego rząd Morawieckiego, nie prowadził podatku od nadzwyczajnych zysków, aby w ten sposób wyrównać utratę dochodów podatkowych, a deficyt budżetowy wyniósł w 2022 roku tylko 12,5 mld zł, podczas gdy za rządów Tuska, taki deficyt powstaje w ciągu zaledwie 10 dni.

5. A ceny paliw na stacjach benzynowych rosną wręcz codziennie w tych dniach cena benzyny 95 przekroczyła już 7,50 zł za litr , a cena oleju napędowego już 8 zł, a przy drogach szybkiego ruchu, są one jeszcze wyższe i wynoszą odpowiednio około 8 zł i 8,5 zł. Nie ulega więc wątpliwości, że w lipcu będziemy mieli do czynienia ze skokiem poziomu inflacji o blisko 1pp, a więc z poziomu 2,5% w czerwcu, kiedy to inflacja była w celu inflacyjnym określanym przez Radę Polityki Pieniężnej, do poziomu około 3,5%. Jeżeli tego trendu wzrostu cen paliw nie da się zatrzymać, to także w sierpniu, będziemy mieli do czynienia z przenoszeniem tych cen do kosztów produkcji i transportu wszystkich towarów i usług, a impuls inflacyjny będzie na tyle istotny, że na jesieni, będzie musiała na niego zareagować RPP podwyżką stóp procentowych.

6. Bezradność premiera 38- milionowego kraju, który musi prosić swojego ministra finansów, żeby obniżył podatki obciążające paliwa, chociaż na 2 tygodnie, pokazuje w jak dramatycznym stanie muszą się znajdować finanse publiczne, zaledwie po 2,5 roku rządów jego ekipy. A propozycja obniżki cen paliw tylko na dwa ostatnie tygodnie sierpnia z uzasadnieniem, żeby pomóc wrócić z wakacji i urlopów z sugestią, że Polacy wypoczywają latem przez blisko 2 miesiące, tylko potwierdza, że premier i jego doradcy są kompletnie oderwani od rzeczywistości.