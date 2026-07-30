Jak przypomina kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera:
„Nad ranem na znacznym obszarze województwa uruchomiono syreny alarmowe, które obudziły tysiące mieszkańców. Sam fakt uruchomienia alarmu nie jest problemem - jeśli istnieje realne zagrożenie, odpowiednie służby mają obowiązek ostrzegać obywateli”.
Czarnek dodał, że problemem jest za to:
„[…] całkowity brak rzetelnej i natychmiastowej informacji. Czy alarm był związany z rzeczywistym zagrożeniem? Czy doszło do fałszywego alarmu? Jakie były jego przyczyny?”.
Na koniec podsumował, że w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa państwo ma obowiązek działać sprawnie i transparentnie:
„Mieszkańcy, którzy zostali obudzeni syrenami alarmowymi, mają prawo oczekiwać szybkiego, jednoznacznego komunikatu wyjaśniającego całą sytuację”.
Panie @KosiniakKamysz, mieszkańcy Lubelszczyzny zasługują na jasne wyjaśnienia.
Nad ranem na znacznym obszarze województwa uruchomiono syreny alarmowe, które obudziły tysiące mieszkańców. Sam fakt uruchomienia alarmu nie jest problemem - jeśli istnieje realne zagrożenie,…
— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 30, 2026
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