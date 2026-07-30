Jak przypomina kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera:

„Nad ranem na znacznym obszarze województwa uruchomiono syreny alarmowe, które obudziły tysiące mieszkańców. Sam fakt uruchomienia alarmu nie jest problemem - jeśli istnieje realne zagrożenie, odpowiednie służby mają obowiązek ostrzegać obywateli”.

Czarnek dodał, że problemem jest za to:

„[…] całkowity brak rzetelnej i natychmiastowej informacji. Czy alarm był związany z rzeczywistym zagrożeniem? Czy doszło do fałszywego alarmu? Jakie były jego przyczyny?”.

Na koniec podsumował, że w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa państwo ma obowiązek działać sprawnie i transparentnie:

„Mieszkańcy, którzy zostali obudzeni syrenami alarmowymi, mają prawo oczekiwać szybkiego, jednoznacznego komunikatu wyjaśniającego całą sytuację”.