Narkotyki przechwycili 24 lipca w powiecie wejherowskim funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni, działający wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Do zatrzymania doszło w trakcie działań prowadzonych w ramach szeroko pojętej ochrony granicy państwowej. Funkcjonariusze uzyskali informacje, że 41-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego może posiadać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Podczas legitymowania i kontroli przy mężczyźnie znaleziono łącznie 70 gramów marihuany i kokainy.

Przebieg akcji

Dalsze przeszukania lokali mieszkalnych i gospodarczych doprowadziły do ujawnienia kolejnych narkotyków. W ich odnalezieniu istotną rolę odegrał pies służbowy Straży Granicznej wyszkolony do wykrywania takich środków. Zabezpieczono 4407 g amfetaminy, 8663 g marihuany, 594 g MDMA, 608 g heroiny, 920 g mefedronu, 89 g kokainy oraz innych środków. Funkcjonariusze zatrzymali również telefony komórkowe, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz inne przedmioty wykorzystywane do porcjowania i przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji.

41-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych i odurzających czego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy). Grozi mu kara do 18 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.