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Czwartek XVII tygodnia okresu zwykłego 30 lipca 2026

Afera

Awantura na antenie Republiki. Polityk Polski 2050 wyrzucony z programu

Do awantury doszło na antenie Telewizji Republiki. Wyraźnie zdenerwowany i rozdrażniony prowadzący program Miłosz Kłeczek wyprosił ze studia telewizyjnego posła Polski 2050 Kamila Wnuka. Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań.

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Kadr z programu Miłosz Kłeczek zaprasza
Kadr z programu Miłosz Kłeczek zaprasza · fot. Fot. screenshot YouTube - Telewizja Republika

Wnuk był gościem programu „Miłosz Kłeczek zaprasza”. W pewnym momencie Kłeczek bardzo zezłościł się na Wnuka i w wyjątkowo nieelegancki sposób kazał mu opuścić telewizyjne studio. 

Zaskoczony Wnuk studio opuścił, jednak ostro pokłócił się w międzyczasie z Kłeczkiem. 

„Już tu pana nie chcę. Wyjdzie pan sam? Mam nadzieję, że pan spokojnie wyjdzie” – powiedział Kłeczek do Wnuka. 

„Każe mi pan opuścić studio, tak?” – dopytywał Wnuk, którego te słowa wprawiły w konsternację. 

„Tak, każę panu opuścić studio” – odparł Kłeczek. Dodał, że Wnuk na pewno już nigdy nie otrzyma zaproszenia do jego programu. 

„Pan ma problemy emocjonalne, powiem panu. Nie potrafi się pan zmierzyć z krytyką” – dodał Kłeczek. 

Wnuk następnie zabrał swoje rzeczy i opuścił telewizyjne studio. „Pan kłamie i oszukuje obywateli polskich” – zarzucił Kłeczkowi. 

Gdy Wnuk podnosił swój neseser, Kłeczek rzucił w jego stronę: „Już myślałem, że jakiś ładunek pan tu trzymał.”

„Do widzenia, towarzyszu” – nie odpuszczał prowadzący program. 

„Proszę tak do mnie nie mówić” – odparł Wnuk. 

W końcu rozwścieczony dziennikarz wstał z krzesła, zbliżył się do Wnuka i powiedział: „Tam są drzwi!”

„Da swidanija!” – krzyknął Wnuk, opuszczając studio.

– Proszę, jeszcze się po rusku pożegnał – odparł Wnuk. 

– Języka polskiego pan nie zna, to może rosyjski lepiej poznał – powiedział jeden z gości programu.

– Proszę państwa, to jest jeden, wielki skandal – podsumował Kłeczek, siadając z powrotem na fotelu prowadzącego. 

 

Źródło: fronda.pl

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