Wnuk był gościem programu „Miłosz Kłeczek zaprasza”. W pewnym momencie Kłeczek bardzo zezłościł się na Wnuka i w wyjątkowo nieelegancki sposób kazał mu opuścić telewizyjne studio.

Zaskoczony Wnuk studio opuścił, jednak ostro pokłócił się w międzyczasie z Kłeczkiem.

„Już tu pana nie chcę. Wyjdzie pan sam? Mam nadzieję, że pan spokojnie wyjdzie” – powiedział Kłeczek do Wnuka.

„Każe mi pan opuścić studio, tak?” – dopytywał Wnuk, którego te słowa wprawiły w konsternację.

„Tak, każę panu opuścić studio” – odparł Kłeczek. Dodał, że Wnuk na pewno już nigdy nie otrzyma zaproszenia do jego programu.

„Pan ma problemy emocjonalne, powiem panu. Nie potrafi się pan zmierzyć z krytyką” – dodał Kłeczek.

Wnuk następnie zabrał swoje rzeczy i opuścił telewizyjne studio. „Pan kłamie i oszukuje obywateli polskich” – zarzucił Kłeczkowi.

Gdy Wnuk podnosił swój neseser, Kłeczek rzucił w jego stronę: „Już myślałem, że jakiś ładunek pan tu trzymał.”

„Do widzenia, towarzyszu” – nie odpuszczał prowadzący program.

„Proszę tak do mnie nie mówić” – odparł Wnuk.

W końcu rozwścieczony dziennikarz wstał z krzesła, zbliżył się do Wnuka i powiedział: „Tam są drzwi!”

„Da swidanija!” – krzyknął Wnuk, opuszczając studio.

– Proszę, jeszcze się po rusku pożegnał – odparł Wnuk.

– Języka polskiego pan nie zna, to może rosyjski lepiej poznał – powiedział jeden z gości programu.

– Proszę państwa, to jest jeden, wielki skandal – podsumował Kłeczek, siadając z powrotem na fotelu prowadzącego.