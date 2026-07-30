Pożyczki na dowód – czy dalej to możliwe?

Dziś finansowanie ma być szybkie jak kliknięcie „zatwierdź” w telefonie, ale decyzja po drugiej stronie wcale nie zapada w sekundę. Im prostszy staje się proces składania wniosku, tym bardziej rozbudowana bywa analiza, która dzieje się już „w tle” . W tym układzie funkcjonuje pojęcie pożyczki na dowód, czyli uproszczonego sposobu rozpoczęcia wnioskowania o finansowanie, opartego na podstawowych danych identyfikacyjnych i cyfrowej ocenie ryzyka.

Rekordowa wartość rynku i wysoki poziom odrzuceń

Dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i CRIF pokazują, że rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w maju 2026 r. osiągnął wartość 2,09 mld zł. To wzrost o 22,4 proc. rok do roku, co wskazuje na wyraźne ożywienie popytu. Liczba udzielonych pożyczek wyniosła 441,14 tys., co oznacza wzrost zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Jednocześnie ten wzrost nie oznacza łatwiejszego dostępu do finansowania. Wręcz przeciwnie, ponieważ instytucje pożyczkowe odrzuciły aż 82 proc. wniosków, co stanowi najwyższy poziom selektywności od dwóch lat. To znaczy, że tylko około jedna na pięć osób otrzymuje pozytywną decyzję kredytową. W takim otoczeniu pożyczki na dowód nie są „prostą ścieżką do pieniędzy”, lecz raczej cyfrowym mechanizmem inicjującym proces, który kończy się bardzo dokładną analizą ryzyka.

Dlaczego większość wniosków nie przechodzi?

Wysoki poziom odrzuceń w sektorze finansowania pozabankowego nie jest przypadkowy i wynika z kilku równolegle działających czynników, z których kluczowym pozostaje rosnący nacisk na jakość portfela klientów. Instytucje finansowe coraz rzadziej podejmują decyzje na podstawie pojedynczych parametrów, takich jak np. wysokość dochodu, a coraz częściej analizują pełny obraz sytuacji finansowej wnioskodawcy. Z danych ZPF wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 496 tys. osób nie otrzymało finansowania mimo złożenia wniosku. Ta skala dobrze pokazuje, jak bardzo zmienił się sposób podejmowania decyzji. Dziś ważna nie jest już sama dostępność produktów finansowych, ale ich bezpieczeństwo i przewidywalność spłat.

Jak wygląda proces „na dowód” w praktyce?

Określenie „pożyczka na dowód” bywa mylące. Nie oznacza braku weryfikacji, lecz uproszczony sposób jej rozpoczęcia. Klient identyfikuje się za pomocą danych z dowodu osobistego, a reszta procesu odbywa się cyfrowo.

Najczęściej obejmuje to:

· automatyczną weryfikację tożsamości,

· analizę danych finansowych,

· sprawdzenie baz zewnętrznych,

· ocenę ryzyka kredytowego w systemie scoringowym.

Pożyczki na dowód są szybkie na etapie wniosku, ale nadal wymagają pełnej oceny zdolności kredytowej. Różnica polega na tym, że dokumenty papierowe zastąpiły systemy cyfrowe, które analizują dane w czasie rzeczywistym.

Rola danych i systemów oceny ryzyka

Współczesne instytucje finansowe opierają proces decyzyjny na zaawansowanych systemach analitycznych, które pozwalają ocenić ryzyko kredytowe w sposób znacznie bardziej precyzyjny niż jeszcze kilka lat temu. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu finansowania nie wynika już wyłącznie z deklaracji klienta, lecz z szerokiego zestawu danych, które są zestawiane i interpretowane przez algorytmy scoringowe oraz analityków ryzyka.

Analizowane są m.in. historia spłat zobowiązań, czyli to, czy wcześniejsze kredyty, pożyczki lub raty były regulowane terminowo, a jeśli nie, jak duże były opóźnienia i jak często się powtarzały, obecne zadłużenie obejmujące wszystkie aktywne zobowiązania finansowe oraz ich relację do osiąganych dochodów, stabilność dochodów rozumiana jako regularność wpływów, ich źródło oraz przewidywalność w czasie, dane z rejestrów dłużników i biur informacji gospodarczej, które pokazują ewentualne zaległości wobec innych podmiotów, zachowania płatnicze w przeszłości, w tym sposób korzystania z produktów finansowych, częstotliwość zaciągania zobowiązań oraz ogólny profil ryzyka klienta.

Podsumowanie – szybki wniosek, długi proces decyzyjny

Dane z 2026 roku jasno pokazują, że rynek pożyczek pozabankowych jednocześnie rośnie i twardnieje w kryteriach. Z jednej strony zwiększa się wartość udzielanych finansowań i liczba samych wniosków, z drugiej – zdecydowana większość z nich nie przechodzi pozytywnej weryfikacji, co podkreśla wysoki poziom selektywności sektora. Pożyczki na dowód pozostają przede wszystkim uproszczonym sposobem rozpoczęcia procesu finansowego, który w tle nadal opiera się na szczegółowej analizie danych, historii kredytowej i ocenie ryzyka.

Źródła:

https://zpf.pl/rynek-pozyczkowy-rosnie-ale-odsetek-odmow-najwyzszy-od-dwoch-lat/

Autor: Piotr Zadzierski

Artykuł sponsorowany