Na nagraniu widzimy bawiących się, tańczących i pijących alkohol ludzi, którzy w kpiący sposób śpiewają „Barkę”, machając przy tym wizerunkiem papieża z Polski.

- „Bananowce kpią ze śp. św. Jana Pawła II na festiwalu organizowanym za pieniądze fundacji Owsiaka, na którą zbierają dzieci pod kościołami”

- zauważył w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki.

Głos w mediach społecznościowych zabrał też redaktor naczelny telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci” Jacek Karnowski.

- „Jeśli Polska upadnie, albo wymrze, pan Jerzy Owsiak będzie jednym z głównych winowajców tej tragedii. Oczywiście razem ze swoimi mocodawcami”

- stwierdził dziennikarz.

Organizatorzy festiwalu do bulwersujących drwin ze św. Jana Pawła II w czasie imprezy dotychczas się nie odnieśli.