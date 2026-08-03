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Skandal

Skandal na festiwalu Owsiaka. Tak drwiono ze św. Jana Pawła II

Media obiegły szokujące nagrania z 32. Pol’and’Rock Festival, który w nocy z soboty na niedzielę zakończył się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. W czasie zorganizowanej przez Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy imprezy sprofanowano wizerunek św. Jana Pawła II.

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Fot. screenshot: YouTube (Kanał Bez Cenzury - Wojciech Dzierwa)/X.com (@Hania_Lechia)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał Bez Cenzury - Wojciech Dzierwa)/X.com (@Hania_Lechia)

Na nagraniu widzimy bawiących się, tańczących i pijących alkohol ludzi, którzy w kpiący sposób śpiewają „Barkę”, machając przy tym wizerunkiem papieża z Polski. 

- „Bananowce kpią ze śp. św. Jana Pawła II na festiwalu organizowanym za pieniądze fundacji Owsiaka, na którą zbierają dzieci pod kościołami”

- zauważył w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki.

Głos w mediach społecznościowych zabrał też redaktor naczelny telewizji wPolsce24 i tygodnika „Sieci” Jacek Karnowski.

- „Jeśli Polska upadnie, albo wymrze, pan Jerzy Owsiak będzie jednym z głównych winowajców tej tragedii. Oczywiście razem ze swoimi mocodawcami”

- stwierdził dziennikarz.

Organizatorzy festiwalu do bulwersujących drwin ze św. Jana Pawła II w czasie imprezy dotychczas się nie odnieśli. 

Źródło: Niedziela.pl, Fronda.pl

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