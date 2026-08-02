Dzień: niedziela, 2 sierpnia 2026 Imieniny: Gustawa, Euzebiusza, Kariny

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

XVIII Niedziela zwykła

Zdrowie

Wibriony w Batyku. Dwie osoby zmarły po kąpieli

„W Niemczech rośnie liczba zakażeń bakteriami z rodzaju Vibrio. Dwie osoby zmarły po infekcji, która miała rozwinąć się po kąpieli w Morzu Bałtyckim” – informuje portal Rynek Zdrowia.

1 min czytania
Plaża w Ustce.
Plaża w Ustce. · fot. Fot. Michał Słupczewski via wikimedia CC 3.0

Jak wskazują dane niemieckiego Instytutu Roberta Kocha, w Niemczech od początku roku potwierdzono 17 przypadków zakażenia wibrionami. Z kolei do 12 lipca na terenie Niemiec doszło do 14 infekcji tymi bakteriami. 

Jak czytamy na portalu Rynek Zdrowia, w wyniku zakażenia zmarły dwie osoby. Media informują, że śmiercionośne bakterie dostały się do organizmów tych osób najprawdopodobniej w trakcie kąpieli w Bałtyku. Zdaniem ekspertów wzrost liczby zachorowań może być związany z szybkim ocieplaniem się przybrzeżnych wód, co stwarza dogodne warunki do namnażania się drobnoustrojów.

Bakteria odpowiedzialne za zgody to mięsożerna vibrio vulnificus – zwana potocznie przecinkowcem. Rozmnaża się w ciepłych wodach przybrzeżnych oraz przy ujściach rzek do Morza. Przecinkowiec przedostaje się do organizmu poprzez uszkodzoną skórę, a następnie wywołuje poważne zakażenie. Ryzyko zakażenia przecinkowcem wzrasta, gdy temperatura wody jest większa bądź równa 20 stopniom Celsjusza. 

W celu zabezpieczenia się przed zakażeniem należy bezwzględnie unikać kąpieli, jeśli na skórze widoczne są otwarte rany, zadrapania lub inne uszkodzenia. Do zakażenia może dojść także poprzez napicie się wody, w której przebywa przecinkowiec. 

Objawy zakażenia to ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, którym towarzyszyć mogą ból głowy, gorączka czy dreszcze.

 

Źródło: fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej