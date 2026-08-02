Fragment wywiadu ponownie zdobywa popularność w mediach społecznościowych, jednak nie jest nowym nagraniem. Rozmowa została opublikowana 9 stycznia 2025 roku jako 2254. odcinek programu „The Joe Rogan Experience”.

Gibson nawiązał w niej do ceremonii przeprowadzonej 4 października 2019 roku w Ogrodach Watykańskich przed rozpoczęciem synodu poświęconego Amazonii. W wydarzeniu uczestniczył papież Franciszek, przedstawiciele ludów tubylczych, franciszkanie i hierarchowie kościelni. Oficjalnym elementem spotkania było zasadzenie drzewa jako symbolu troski o stworzenie i „ekologii integralnej”.

Podczas ceremonii obecne były drewniane figurki nagich ciężarnych kobiet. Ich znaczenie stało się przedmiotem gwałtownego sporu. Krytycy uznawali je za przedstawienia Pachamamy, andyjskiej bogini ziemi, i oskarżali organizatorów o wprowadzenie pogańskich praktyk do Watykanu. Przedstawiciele kościelni przekonywali natomiast, że figury symbolizowały życie, płodność i kulturę ludów Amazonii.

Gibson nie zaakceptował takiego wyjaśnienia.

– To jest Pachamama. Wprowadzono ją do Watykanu, a hierarchowie gromadzili się wokół niej podczas ceremonii – mówił reżyser. Kiedy Rogan zapytał, czy oznacza to apostazję, Gibson odpowiedział twierdząco.

„Trzeba zacząć od upadku aniołów”

Druga część wypowiedzi Gibsona dotyczyła planowanej kontynuacji „Pasji”. Reżyser podkreślił, że nie zamierza nakręcić jedynie tradycyjnej opowieści o zmartwychwstaniu Chrystusa. Film ma obejmować znacznie szerszą perspektywę duchową i historyczną.

– Aby właściwie opowiedzieć tę historię, trzeba zacząć od upadku aniołów. Znajdujemy się w innym wymiarze. Trzeba udać się do piekła, do Szeolu – wyjaśniał Gibson.

Zapytany przez Rogana, czy w filmie pojawi się szatan, odpowiedział, że historia musi pokazać również jego początki. Reżyser określił scenariusz jako niezwykle ambitny i porównał go do „kwasowego odlotu”, ponieważ fabuła ma prowadzić widza od buntu aniołów aż do śmierci ostatniego apostoła.

Produkcja nosi tytuł „The Resurrection of the Christ” i ma być kontynuacją „Pasji” z 2004 roku. Według zapowiedzi Lionsgate rozbudowana opowieść zostanie podzielona na dwie części.

Gibson zaznaczył, że jego celem jest przedstawienie rzeczywistości duchowej bez popadania w banalność i filmowe stereotypy. W jego ujęciu zmartwychwstanie Chrystusa nie jest jedynie wydarzeniem historycznym, lecz centralnym momentem walki dobra ze złem o człowieka.

Szeroko rozpowszechniany wpis przedstawiający rozmowę jako świeże wystąpienie Gibsona jest więc mylący. Trafnie przywołuje jednak dwa najgłośniejsze wątki wywiadu: oskarżenie o apostazję w związku z wydarzeniami w Watykanie oraz zapowiedź filmu przedstawiającego upadek aniołów, piekło i duchową wojnę. Twierdzenie, że Joe Rogan siedział „oszołomiony”, jest już emocjonalnym komentarzem autora viralowego wpisu, a nie informacją wynikającą z samej rozmowy.

Wiktor Logosławski