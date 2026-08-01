Trzy katolickie świątynie w archidiecezji Tours padły w ciągu zaledwie kilku dni ofiarą włamań i profanacji. Nieznani sprawcy splądrowali skarbony, wyłamali drzwi, uszkodzili naczynia liturgiczne i tabernakulum. Doszło również do zbezczeszczenia Najświętszego Sakramentu.

Do ataków doszło w kościołach w Luynes, Chambray-lès-Tours oraz w świątyni św. Joanny d’Arc w Tours. Archidiecezja poinformowała, że były to trzy profanacje dokonane w ciągu jednego tygodnia.

Archidiecezja podkreśliła, że wydarzenia są szczególnie bolesne dla miejscowej wspólnoty katolickiej. Jej przedstawiciele ocenili, że dewastacje pokazują, jak mocno francuskie społeczeństwo dotykają przejawy przemocy, braku szacunku i postępującego zaniku podstawowych norm współżycia społecznego.

„Atak na miejsce kultu jest nie do przyjęcia”

Największe zniszczenia odkryto w kościele Saint-Symphorien w Chambray-lès-Tours. Na zdjęciach opublikowanych przez lokalne władze widać uszkodzone wyposażenie świątyni oraz konsekrowane hostie rozrzucone na posadzce.

Burmistrz Chambray-lès-Tours Michel Lamy stanowczo potępił profanację.

– Te czyny budzą we mnie głębokie oburzenie i są po prostu niedopuszczalne. Nic nie może usprawiedliwiać ataku na miejsce kultu, na nasze dziedzictwo i na to, co ono reprezentuje – oświadczył samorządowiec.

Lamy podkreślił, że poszanowanie świątyń, niezależnie od osobistych przekonań religijnych mieszkańców, powinno pozostawać jedną z podstawowych wartości obowiązujących we wspólnocie lokalnej. Wyraził również solidarność z parafianami i proboszczem zaatakowanego kościoła.

Archidiecezja Tours zapowiedziała odprawienie we wszystkich trzech sprofanowanych świątyniach Mszy św. wynagradzających. Ich terminy nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Nie jest to pierwszy podobny przypadek w tym regionie Francji. W listopadzie 2024 roku w archidiecezji Tours doszło do serii włamań do świątyń. Forsowano wówczas tabernakula oraz kradziono puszki z konsekrowanymi hostiami. Ówczesny komunikat diecezjalny wymieniał kościoły Saint-Symphorien i Notre-Dame-la-Riche w Tours oraz świątynię w Druye.

Arcybiskup Tours Vincent Jordy zwracał wtedy uwagę, że profanacja Eucharystii jest dla katolików wyjątkowo bolesna, ponieważ Najświętszy Sakrament oznacza realną obecność Chrystusa. Podkreślał również, że powtarzające się ataki mogą wskazywać nie tylko na motyw rabunkowy, ale także na świadomą wrogość wobec Kościoła.

Sprawcy najnowszych profanacji nie zostali dotychczas publicznie zidentyfikowani. Nie podano również, czy francuskie służby traktują trzy zdarzenia jako działania jednej osoby lub zorganizowanej grupy.