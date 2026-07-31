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Ukrainiec poszukiwany ENA ukradł 171 rowerów elektrycznych

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna ukradł rowery o wartości ponad pół miliona zł.

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Funkcjonariusze SG z osobą zatrzymaną
Funkcjonariusze SG z osobą zatrzymaną · fot. via strazgraniczna.pl

 

 

Do zdarzenia doszło 28 lipca na przejściu granicznym w Budomierzu. Na wjeździe do Polski zgłosił się 35-letni obywatel Ukrainy. W trakcie kontroli dokumentów okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze Niemiec.

Z ustaleń wynika, że w 2024 roku mężczyzna, posługując się fałszywą dokumentacją przewozową i podając się za pracownika firmy transportowej, odebrał 171 rowerów elektrycznych, których nie dostarczył do przeznaczonego miejsca. 

Wartość skradzionego mienia, po przeliczeniu na polską walutę, przekracza pół miliona złotych. Zgodnie z niemieckim prawem za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

Źródło: mp/straż graniczna.pl

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