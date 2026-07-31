Policja uderzyła w „Torcidę”. Zatrzymano sześć osób

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili skoordynowane działania na terenie kilku miast województwa śląskiego. Akcja była wymierzona w członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym - tzw. „Torcidy", działającej głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku.

Sprawą działalności grupy śląscy policjanci zajmują się od 2023 roku. W trakcie tego postępowania powołana została specjalna grupa operacyjno-procesowa, w skład której wchodzą śledczy z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.

Podczas ostatnich działań śledczy zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową prowadzoną w 2025 roku.

Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około miliona złotych, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Wszyscy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Trzem zatrzymanym w wieku 21, 25 i 28 lat, przedstawiono dodatkowo zarzut wytwarzania środków odurzających.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami i zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 20 do 50 tys. zł.

Do tej pory policjanci zatrzymali już blisko 100 osób w tej sprawie, nie wykluczając kolejnych, gdyż jest ona nadal określana jako rozwojowa.