Włoska premier zaznaczyła, że obrazy napływające do nas z Ceuty są poruszające. Poinformowała o swojej rozmowie z szefem włoskiego MSW i zapowiedziała, że Włochy nie mają zamiaru biernie przyglądać się temu, co ma miejsce w hiszpańskiej eksklawie w Afryce Zachodniej:

„Zwołujemy odpowiednie instytucje, a po zakończeniu tych spotkań jesteśmy gotowi podjąć działania, również przy użyciu nadzwyczajnych środków, aby bronić granic i bezpieczeństwa obywateli, w tym poprzez zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią”.

Zapewniła, że jeśli chodzi o nielegalną imigrację, Włochy „nie cofną się ani o milimetr”. Dodała, że polityką rządu pozostaje obrona granic, zwalczanie przemytników ludzi i zapewnienie skutecznego odsyłania ich do kraju pochodzenia.

Szef MSZ Antonio Tajani skrytykował z kolei decyzję madryckiego rządu dotyczącą przyznania hiszpańskiego – a więc i europejskiego – obywatelstwa ponad 500 tysiącom nielegalnych imigrantów. Dodał, ze zachęca to do handlu ludźmi. Na jego słowa odpowiedział szef resortu spraw zagranicznych Hiszpanii, który poinformował, że do ministerstwa wezwany zostanie włoski ambasador. W jego ocenie słowa szefa MSZ Włoch są niestosowne.