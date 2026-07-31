Jak już informowaliśmy, do hiszpańskiej eksklawy wdarły się tysiące migrantów z Maroka. Władze Hiszpanii wysłały na miejsce wojsko i służby specjalne, zamknięto też granicę z Marokiem w Melilli, drugiej z eksklaw. Wiadomo już, że zginęło kilkunastu migrantów usiłujących dostać się drogą morską do Ceuty.
„To co wydarzyło się w hiszpańskiej Ceucie to czyste szaleństwo. Inwazja” – pisze kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
W dalszej części swojego wpisu dodaje:
„Hiszpanię trzeba zawiesić w Strefie Schengen. Donaldzie Tusku, do roboty!”.
Na koniec Czarnek podsumował:
„Nielegalna imigracja to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy”.
To co wydarzyło się w hiszpańskiej Ceucie to czyste szaleństwo. Inwazja. Hiszpanię trzeba zawiesić w Strefie Schengen. Donaldzie Tusku, do roboty!
Nielegalna imigracja to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy.
— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 30, 2026
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