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Prof. Czarnek o sytuacji w Ceucie: Czyste szaleństwo. Inwazja. Tusku, do roboty!

Wydarzenia w hiszpańskiej Ceucie wywołują słuszne obawy o kolejną falę nielegalnej migracji do Europy. Prof. Przemysław Czarnek odnosząc się do tej sytuacji wezwał do działań premiera Donalda Tuska.

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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek · fot. PiS via Flickr

Jak już informowaliśmy, do hiszpańskiej eksklawy wdarły się tysiące migrantów z Maroka. Władze Hiszpanii wysłały na miejsce wojsko i służby specjalne, zamknięto też granicę z Marokiem w Melilli, drugiej z eksklaw. Wiadomo już, że zginęło kilkunastu migrantów usiłujących dostać się drogą morską do Ceuty.

„To co wydarzyło się w hiszpańskiej Ceucie to czyste szaleństwo. Inwazja” – pisze kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

W dalszej części swojego wpisu dodaje:

„Hiszpanię trzeba zawiesić w Strefie Schengen. Donaldzie Tusku, do roboty!”.

Na koniec Czarnek podsumował:

„Nielegalna imigracja to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy”.

 

 

Źródło: dam/x.com

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