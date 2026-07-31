Jak już informowaliśmy, do hiszpańskiej eksklawy wdarły się tysiące migrantów z Maroka. Władze Hiszpanii wysłały na miejsce wojsko i służby specjalne, zamknięto też granicę z Marokiem w Melilli, drugiej z eksklaw. Wiadomo już, że zginęło kilkunastu migrantów usiłujących dostać się drogą morską do Ceuty.

„To co wydarzyło się w hiszpańskiej Ceucie to czyste szaleństwo. Inwazja” – pisze kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

W dalszej części swojego wpisu dodaje:

„Hiszpanię trzeba zawiesić w Strefie Schengen. Donaldzie Tusku, do roboty!”.

Na koniec Czarnek podsumował:

„Nielegalna imigracja to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy”.