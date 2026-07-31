Cztery reaktory rosyjskiej konstrukcji elektrowni Paks pracują już z mocą poniżej 50 proc. łącznej wydajności wynoszącej 2 tys. MW. Według zapowiedzi władz całkowite wyłączenie siłowni może nastąpić w poniedziałek, jeżeli poziom Dunaju będzie nadal spadał. Rzeka dostarcza wodę niezbędną do bezpiecznego chłodzenia reaktorów.

– Reaktory będzie można ponownie uruchomić, kiedy poziom wody wzrośnie na tyle, aby zagwarantować bezpieczne działanie, ale nie należy się tego spodziewać w najbliższych tygodniach – oświadczył Péter Magyar podczas wizyty w rafinerii koncernu MOL w Százhalombatta.

Upał zwiększa zapotrzebowanie, a z systemu znikają kolejne megawaty

Sytuację pogarsza fala upałów. W godzinach wieczornego szczytu zapotrzebowanie na prąd może wzrosnąć nawet o 20 proc. Jednocześnie awaria największej węgierskiej elektrowni gazowej Dunamenti pozbawiła system kolejnych około 400 MW mocy.

Magyar podkreśla, że Węgry dysponują połączeniami umożliwiającymi import od 3,6 do 3,8 tys. MW energii. Przy tak dużym obciążeniu sieci rząd nie wyklucza jednak czasowego ograniczenia poboru przez najbardziej energochłonne zakłady.

– W naszym wspólnym interesie jest uniknięcie nieplanowanych wyłączeń i załamania systemu – powiedział premier. Zaapelował również do producentów samochodów, baterii i innych dużych odbiorców o przedstawienie planów dobrowolnego ograniczenia działalności.

Na wezwanie odpowiedziały już niektóre przedsiębiorstwa. MOL zapowiedział ograniczenie zużycia energii o 40 proc., natomiast fabryka baterii Samsung SDI ma zmniejszyć pobór wody o połowę, a zużycie prądu w krytycznych godzinach wieczornych o 10 proc.

Kryzys nie dotyczy wyłącznie Węgier. Rekordowa susza uderzyła także w Rumunię, gdzie niski poziom Dunaju wymusił wyłączanie reaktorów elektrowni Cernavodă. W Budapeszcie poziom rzeki spadł do 23 centymetrów, poniżej poprzedniego rekordu wynoszącego 33 centymetry z 2018 roku. Brak większych opadów i temperatury przekraczające 38 stopni mogą prowadzić do dalszego pogorszenia sytuacji.