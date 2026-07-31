– Natychmiast do dymisji. Człowiek, który mówi w ten sposób, żeby przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa – powiedział Czarnek w rozmowie z Łukaszem Jankowskim na antenie Radia Wnet. Jego wypowiedź przytoczyły DoRzeczy.pl oraz Onet.

Polityk podkreślił, że podstawowym obowiązkiem rządu powinno być utrzymanie zdolności obronnych Wojska Polskiego. Jego zdaniem nie wolno zakładać, że ewentualne zagrożenie dla kraju może nadejść wyłącznie znad terytorium Ukrainy.

– Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi: rozbroić, dać wszystko Ukrainie, zapomniawszy, że jest również Białoruś, jest również okręg królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko znad Ukrainy, to znaczy, że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu – stwierdził Czarnek.

Spór o Patrioty po incydencie na Lubelszczyźnie

Wypowiedź polityka PiS była reakcją na słowa Donalda Tuska wygłoszone w Tarnawie-Kolonii, gdzie prowadzone są oględziny po upadku pocisku. Premier przekonywał, że skuteczna obrona powietrzna Ukrainy wpływa także na bezpieczeństwo Polski i zapowiedział, że wspólnie z ministrem obrony będzie rozważał dalszą pomoc, również w zakresie systemów Patriot.

– Wojsko Polskie jest w Polsce i musi być na terenie Polski wyposażone w jak najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt – podkreślił poseł PiS.

Spór dotyczy więc nie tylko stosunku do pomocy dla Ukrainy, ale przede wszystkim kolejności priorytetów: czy polskie zasoby obrony powietrznej powinny pozostać w kraju, czy też część z nich może zostać przekazana państwu walczącemu z Rosją. Czarnek nie pozostawia wątpliwości, że w jego ocenie pierwszeństwo musi mieć zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej.