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Unia Europejska

Meloni stawia ultimatum po szturmie migrantów na Ceutę

Giorgia Meloni zapowiedziała możliwość czasowego przywrócenia kontroli osób podróżujących z Hiszpanii do Włoch. To reakcja Rzymu na bezprecedensowy napływ migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, który doprowadził do chaosu na granicy i przeciążenia lokalnych służb.

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Giorgia Meloni
Giorgia Meloni · fot. Screenshot - YouTube/Giorgia Meloni

– Obrazy napływające z Ceuty są poruszające i po raz kolejny pokazują, że niekontrolowana nielegalna imigracja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa granic europejskich – oświadczyła włoska premier w mediach społecznościowych.

Meloni poinformowała, że omówiła sytuację z ministrem spraw wewnętrznych Matteo Piantedosim. Włoski rząd rozpoczął konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ochronę granic.

– Włochy nie będą biernie się temu przyglądać. Jesteśmy gotowi podjąć działania, również przy użyciu nadzwyczajnych środków, aby bronić granic i bezpieczeństwa obywateli, w tym poprzez zawieszenie obowiązywania strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią – podkreśliła Meloni.

Według włoskich mediów rząd nie mówi o usunięciu Hiszpanii ze strefy Schengen, lecz o czasowym objęciu kontrolami podróżnych przylatujących lub przypływających z tego kraju. Podobne stanowisko zajął wicepremier Matteo Salvini, który wezwał do „zawieszenia Schengen” i zdecydowanej obrony granic.

Dziesiątki tysięcy migrantów przedostały się do Ceuty

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje, że w ciągu jednej doby do Ceuty mogło przedostać się około 49 tys. osób. Migranci pokonywali granicę lądem i morzem, często opływając wpław zapory oddzielające hiszpańską eksklawę od Maroka. Co najmniej kilkanaście osób zginęło wskutek utonięcia lub paniki podczas masowej próby przekroczenia granicy.

Skala napływu zmusiła władze Hiszpanii do skierowania wojska na pomoc policji i Straży Cywilnej. Miejsca przeznaczone dla migrantów zostały szybko przepełnione, a część przybyszów nocowała na ulicach, w parkach i innych przestrzeniach publicznych.

Meloni zapowiedziała, że włoski rząd nie zmieni swojej dotychczasowej polityki migracyjnej.

– W kwestii nielegalnej imigracji nie cofniemy się ani o milimetr. Obrona granic, zwalczanie przemytników ludzi i zapewnienie skutecznego odsyłania do kraju pochodzenia pozostaną linią działania tego rządu – oznajmiła.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może czasowo przywrócić kontrole na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa. Środek taki powinien być jednak wyjątkowy, proporcjonalny, ograniczony w czasie i stosowany jako rozwiązanie ostateczne.

W praktyce decyzja Rzymu mogłaby oznaczać kontrole dokumentów na lotniskach, w portach oraz na połączeniach promowych z Hiszpanią. Nie byłoby to formalne wyrzucenie Madrytu ze strefy Schengen, lecz czasowe ograniczenie swobodnego przekraczania granic.

Źródło: mp/Askanews, Reuters, Euronews, Fronda.pl

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