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Sobota XV tygodnia okresu zwykłego 18 lipca 2026

Unia Europejska

Prezydent nie składa broni! Kolejny wniosek o referendum ws. Zielonego Ładu

Szef Biura Politycznego Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że w przyszłym tygodniu głowa państwa ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum ws. unijnej polityki klimatycznej.

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Fot. screenshot: YouTube (Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Karol Nawrocki)

- „Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Prezydenta RP Karola Nawrockiego, w nadchodzącym tygodniu Prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej”

- napisał minister Szefernaker na X.com.

Odniósł się przy tym do proponowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie handlu emisjami ETS.

- „Po wcześniejszych zapowiedziach przedstawicieli rządu zapewniających o wywalczeniu w Brukseli realnej reformy, można było oczekiwać przełomu. Niestety, opublikowany projekt pokazuje, że zamiast rzeczywistych zmian mamy do czynienia jedynie z pozornymi korektami”

- zauważył.

Przypomniał, że prezydent „już w marcu przedstawił konkretne propozycje zmian w systemie ETS, które mogłyby skutecznie chronić polski i europejski przemysł przed skutkami obecnych regulacji”.

- „Złożył również wniosek o referendum, wychodząc z założenia, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy. Większość rządząca odrzuciła tę inicjatywę, przekonując, że nie jest ona potrzebna, ponieważ rząd wynegocjuje w Brukseli rozwiązania odpowiadające polskim interesom”

- wskazał.

Jak się przekonaliśmy, takich rozwiązań gabinetowi Donalda Tuska wynegocjować się nie udało. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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