Morawiecki rzuca Tuskowi wyzwanie. Dojdzie do debaty?

Wczoraj wieczorem Morawiecki był gościem programu „Dobry wieczór, Polsko” na antenie Polsat News. W trakcie debaty do studia telewizyjnego zadzwonił jeden z widzów i zadał Morawieckiemu pytanie, czy ten byłby gotowy do debaty z obecnym premierem Donaldem Tuskiem.

„Ja, jak wszyscy telewidzowie wiedzą, przed żadnymi debatami się nie uchylam. Dyskutowałem parę razy z panem marszałkiem Bosakiem, dyskutowałem kilka razy na różnych panelach a to z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to z panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a to z panem Mentzenem” – odpowiedział Morawiecki.

Morawiecki zastrzegł jednak, że chciałby debatować wyłącznie z Donaldem Tuskiem. Z kolei do debaty z ministrem finansów Andrzejem Domańskim jego ugrupowanie „Rozwój Plus” wystawiłoby odpowiedniego przeciwnika.

„Jestem gotów debatować o wszystkim, a w szczególności o zatrzymaniu projektów, wobec braku działań, wobec tej wielkiej dziury budżetowej, o tym, że nie ma pracy dla młodych ludzi, o tym, że słabnie budowa mieszkań, o wszystkim, co interesuje Polaków” – kontynuował Morawiecki.

Do jego deklaracji dotychczas nie odniósł się Tusk.