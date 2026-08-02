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Polityka

Morawiecki rzuca Tuskowi wyzwanie. Dojdzie do debaty?

Mateusz Morawiecki rzucił Donaldowi Tuskowi wyzwanie do podjęcia debaty. „Jestem gotów debatować o wszystkim” – powiedział były premier.

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki · fot. Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Wczoraj wieczorem Morawiecki był gościem programu „Dobry wieczór, Polsko” na antenie Polsat News. W trakcie debaty do studia telewizyjnego zadzwonił jeden z widzów i zadał Morawieckiemu pytanie, czy ten byłby gotowy do debaty z obecnym premierem Donaldem Tuskiem. 

„Ja, jak wszyscy telewidzowie wiedzą, przed żadnymi debatami się nie uchylam. Dyskutowałem parę razy z panem marszałkiem Bosakiem, dyskutowałem kilka razy na różnych panelach a to z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to z panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a to z panem Mentzenem” – odpowiedział Morawiecki.

Morawiecki zastrzegł jednak, że chciałby debatować wyłącznie z Donaldem Tuskiem. Z kolei do debaty z ministrem finansów Andrzejem Domańskim jego ugrupowanie „Rozwój Plus” wystawiłoby odpowiedniego przeciwnika. 

„Jestem gotów debatować o wszystkim, a w szczególności o zatrzymaniu projektów, wobec braku działań, wobec tej wielkiej dziury budżetowej, o tym, że nie ma pracy dla młodych ludzi, o tym, że słabnie budowa mieszkań, o wszystkim, co interesuje Polaków” – kontynuował Morawiecki.

Do jego deklaracji dotychczas nie odniósł się Tusk.

Źródło: fronda.pl

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