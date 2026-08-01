Gdyby Mateusz Morawiecki zdecydował się na utworzenie nowej partii politycznej, 37,8 proc. Polaków uważa, że ugrupowanie miałoby szansę wejść do Sejmu – wskazują wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie pracowni SW Research.

Przeciwnego zdania jest 27,8 proc. ankietowanych. Z kolei 34,4 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

Można zatem powiedzieć, że wyniki tego sondażu są dla Morawieckiego bardzo umiarkowanie optymistyczne. Pamiętać trzeba również, że wszelkie tego rodzaju inicjatywy polityczne prawie zawsze notują lepsze wyniki sondażowe na samym początku działalności ze względu na „efekt świeżości”.

Według badania w powodzenie projektu politycznego byłego premiera częściej wierzą mężczyźni (45 proc.) niż kobiety (32 proc.). Wejście nowej partii do Sejmu za możliwe uznaje także 45 proc. najmłodszych respondentów oraz 47 proc. osób osiągających dochody przekraczające 7 tys. zł netto miesięcznie.

Ponadto w Morawieckiego zdecydowanie bardziej wierzą mieszkańcy wielkich miast. W tej grupie 49 proc. ankietowanych uważa, że Morawiecki z własną partią ma szanse na wejście do Sejmu.

Póki co Morawiecki, po schizmie w PiS, zdecydował się na powołanie koła poselskiego Rozwój Plus, w skład którego wchodzi 40 posłów i 1 senator. W sejmowej arytmetyce to znaczna liczba „szabel”.

„Tak, zarejestrowaliśmy dzisiaj klub parlamentarny Rozwój Plus. Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulamin i obyczaje sejmowe, zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione” – powiedział na ten temat Krzysztof Szczerski – współpracownik Morawieckiego, a dawniej prezydencki minister za czasów prezydentury Andrzeja Dudy.