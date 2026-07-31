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Prawo i Sprawiedliwość

Poseł PiS przechodzi do Morawieckiego. „Powrót do tego, co najcenniejsze”

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński podjął decyzję o przejściu z PiS do Rozwoju Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego.

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Były premier Mateusz Morawiecki.
Były premier Mateusz Morawiecki. · fot. Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Już wcześniej pojawiały się spekulacje, że Giżyński może przejść do obozu Mateusza Morawieckiego. 

Dzisiaj doniesienia te w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdził sam zainteresowany. „Przed nowym ugrupowaniem otwiera się szansa, można wrócić do tego, co kiedyś w PiS było najcenniejsze” – powiedział. 

Giżyński stwierdził również, że decyzja ta była bardzo poważna również pod względem personalnym. Przypomniał, że w 1990 r. wspólnie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i "przy życzliwości późniejszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego", współtworzył Porozumienie Centrum. W 2001 roku Giżyński dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. 

Niedawno jednak Giżyński został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Przyczyną zawieszenia były wypowiedzi na temat zaangażowania PiS w referendum w Częstochowie. Na początku lipca Lidia Burzyńska, szefowa struktur PiS w okręgu częstochowskim, oraz poseł Andrzej Gawron poinformowali, że PiS popiera referendum dotyczące odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i rady miasta. W rezultacie partia zaangażowała się w zbieranie podpisów. 

Te oświadczenia nie spodobały się Giżyńskiemu. Skrytykował on Burzyńską i Gawrona oraz wskazał, że ich działania mogą zaszkodzić PiS, zaś pomóc politycznym rywalom.

Ta krytyka poskutkowała zawieszeniem w prawach członka PiS. 

Źródło: fronda.pl

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